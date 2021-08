Fiscalização apreende nesta quarta-feira (25) 4 toneladas de carne de charque imprópria para consumo

Após receber uma denúncia anônima, uma equipe do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) realizou uma operação na manhã desta quarta-feira (25) e apreendeu 4 toneladas de carne de charque imprópria para consumo. A charquearia fica localizada na zona urbana do município. A ação teve apoio de fiscais do Meio Ambiente, Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Civil.

A equipe do SIM que esteve na fiscalização explicou que o produto foi encontrado “em condições totalmente inadequadas”. A matéria-prima estava em contato direto com o chão, além das prensas estarem totalmente enferrujadas.

“A fiscalização aconteceu após o Serviço de Inspeção Municipal receber uma denúncia da população com relação a uma charquearia clandestina produzindo carne de charque de forma irregular. Encontramos no local muita matéria-prima, que a gente chama a carne utilizada para fazer o charque, e também produtos prontos no local em condições totalmente inadequadas, insalubres. As prensas estavam totalmente enferrujadas”, disse um dos veterinários da equipe presentes a ação.

O proprietário do estabelecimento estava presente no momento da fiscalização. Por ser reincidente, o dono da charquearia foi conduzido a delegacia. O estabelecimento foi interditado e o material apreendido. Todo o material foi descartado e inutilizado no Aterro Sanitário no início da tarde também desta quarta-feira.