Fique por dentro da programação do “Mossoró Cidade Junina” desta quarta-feira

No São João mais cultural do mundo a festa é garantida todos os dias da semana. Nesta quarta-feira (19), o polo Estação das Artes Poeta Elizeu Ventania recebe Farra de Casal, Adna Santana, Vittor Fernandes e Gusttavo Lima. A programação cultural segue nos polos Cidadela, Circo do Forró, Poeta Antônio Francisco e Igreja São João.

Polo Estação das Artes

Local: Avenida Rio Branco

Quarta-feira – 19 de junho – – A partir das 19h

18h30 – Farra de Casal

19h30 – Adna Santana

21h – Vittor Fernandes

23h – Gusttavo Lima

1h30 – Alex do Acordeon

Polo Poeta Antônio Francisco

Local: Memorial da Resistência

Quarta – 19 de junho

18h – Kleber do Acordeon – “Forró Do Buxinho”

19h – Uizamar e Banda

20h – Grupo Embalo do Forró

Polo Cidadela

Local: Avenida Alberto Maranhão

Quarta-feira – 19 de junho

Palco 01 – a partir das 23h30

Horlando Perez

Allê Almeida

Palco 02 – a partir das 21h30

Nara Queiroz

Skema 2

Polo Circo do Forró

Local: Praça da Convivência

Quarta-feira – 19 de junho – A partir das 19h

Somos 3

Polo Igreja de São João

Local: Rua Felipe Camarão

Quarta – 19 de junho- A partir das 21h

Shalom