Fiocruz confirma presença no RJ da variante brasileira do coronavírus

O RJ tinha, até esta segunda-feira (15), 31.512 mortes e 554.835 casos de Covid-19.

É uma mudança que ocorre de forma aleatória no material genético. Essas alterações ocorrem com frequência e não necessariamente deixam o vírus mais forte ou mais transmissível.

Por isso, pesquisadores acompanham o caminho das transmissões e fazem um mapeamento do material genético no decorrer da pandemia, uma forma de monitorar as versões que realmente merecem atenção.

2. Como se chamam e onde surgiram as novas variantes do novo coronavírus?

Essa nova variante parece ser transmitida mais rapidamente do que as cepas mais antigas, dizem os pesquisadores que a identificaram na África do Sul.

A P.1. é a variante brasileira. Ela foi detectada inicialmente em Manaus. No dia 15 de janeiro, o Ministério da Saúde confirmou uma reinfecção por nova variante brasileira do coronavírus. A análise em laboratório mostrou um padrão de mutações compatível com a variante do vírus SARS-CoV-2 encontrada no Amazonas.

3. A mutação do novo coronavírus deixou ele mais agressivo?

Por enquanto, não há comprovação de que o vírus esteja mais forte ou cause uma versão mais grave da Covid-19. Os cientistas apontam apenas que as trocas genéticas afetaram a maneira como o vírus se fixa nas células humanas.