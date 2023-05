Final do Campeonato Potiguar inicia nesta quarta-feira, 10

América e ABC entram em campo na quarta-feira (10) para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Nota Potiguar 2023. O primeiro Clássico-Rei das finais será às 20h na Arena das Dunas. A segunda partida será no dia 17 de maio às 20h no Frasqueirão. A Band RN fará a transmissão dos dois jogos ao vivo no portal iBandRN. As duas partidas contarão com a tecnologia VAR.

Os jogos serão com torcida única. No jogo América x ABC, o check-in pra sócios foi aberto no site sociomecao.com.br e o palco do jogo já iniciou a venda de ingressos no site www.arenadunas.com.br. As entradas podem ser adquiridas também na sede social do América, na loja do clube na Arena das Dunas e em qualquer das unidades da Gol Mania Store (Lagoa Nova, Nova Parnamirim e Zona Norte). No dia do jogo, a Bilheteria 1, no Portão T, e a Bilheteria 2, no Portão L, abrirão às 15h, com previsão de encerramento às 21h, segundo a Arena.

Os ingressos já estão sendo vendidos pelo valor de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para os Anéis Noroeste, Sudoeste e Leste da arquibancada. Já nos setores Norte e Sul, os ingressos estão sendo vendidos pelo valor de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). No dia do jogo, 10/05, os preços do Anéis Noroeste, Sudoeste e Leste mudam para R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), e os setores Norte e Sul para R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Para as cadeiras Premium (zona mista), até o dia 09/05, os preços são: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia); e no dia do jogo (10), os ingressos do Setor Premium vão custar R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).

Crianças até 12 anos não pagam ingressos. Mulheres, idosos e estudantes pagam meia entrada.

Com informações Arena das Dunas