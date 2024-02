Final da Libertadores 2024 será em Buenos Aires, anuncia Conmebol

A final da Copa Conmebol Libertadores 2024 será realizada em Buenos Aires. A Associação de Futebol Argentina (AFA) anunciou nesta segunda-feira a capital do país como sede da decisão da principal competição entre clubes da América do Sul. Horas depois, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez fez o seu comunicado. Entretanto, não houve indicação do estádio que abrigará o duelo em jogo único valendo a “glória eterna”.

“É oficial: Buenos Aires sediará a final da Copa Libertadores 2024. Que alegria receber você em nosso país, Conmebol!”, escreveu a AFA em suas redes sociais.

A escolha da capital argentina como sede da decisão já era aguardada nos bastidores. Buenos Aires era considerada a grande favorita como cidade-sede para a final, uma vez que era a candidata única. O anúncio oficial da cidade, sem definição do estádio, também era esperado, uma vez que a Conmebol decidiu modificar a maneira como escolhe o palco do jogo decisivo.

Em vez de anunciar o estádio, a Conmebol preferiu divulgar apenas a cidade que receberá as decisões, para ter mais liberdade para escolher o estádio de acordo com os times classificados. É uma maneira de oficializar o que ocorreu em 2023 com a final da Copa Sul-Americana. Marcada inicialmente para o Estádio Centenário, em Montevidéu, a partida entre Fortaleza e LDU foi mudada para Maldonado, num estádio com um terço da capacidade (60 mil para 20 mil).

Segundo apuração do ge, tendência natural é que a final da Libertadores seja no estádio Monumental, do River Plate, recentemente reformado e com 83 mil lugares, o maior da América do Sul. Mas a cidade tem diversos outros estádios capazes de abrigar a decisão caso times com torcidas menores se classifiquem.

Esta será a primeira final única da Libertadores na Argentina. Até aqui, as cidades que receberam a decisão foram Lima (2019), Rio de Janeiro (2019, 2023), Montevidéu (2021) e Guaiaquil (2022).