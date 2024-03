Fim de semana tem chance de chuva em todas as regiões do RN

Durante este fim de semana, as chuvas devem persistir em todas as regiões do Rio Grande do Norte, com uma probabilidade de até 90%. Conforme os dados coletados no Portal Clima Tempo nesta sexta-feira 22, as temperaturas não devem exceder os 36ºC.

Em Natal, prevê-se um sábado e domingo com períodos de sol, mas muitas nuvens ao longo do dia, acompanhados de chuvas ocasionais a qualquer momento. As temperaturas devem oscilar entre 24ºC e 32ºC. Existe ainda uma chance moderada de ocorrência de arco-íris.

Na Região Oeste do Estado, o sábado deverá iniciar com sol e algumas nuvens, com chuvas rápidas durante o dia e à noite. Já no domingo, espera-se sol entre nuvens, com chuvas passageiras durante o dia, seguido de tempo firme à noite. As temperaturas devem variar entre 24ºC e 32ºC, com umidade em torno de 52%.

No Seridó, tanto o sábado quanto o domingo estão previstos para serem ensolarados, com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima deve ficar em torno de 25ºC, enquanto a máxima pode atingir os 35ºC.

Para o Vale do Açu, a previsão é semelhante à do Seridó, com sol e aumento de nuvens pela manhã, seguidos de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre 26ºC e 36ºC.

Na Região Agreste, o fim de semana será de sol, porém com muitas nuvens ao longo do dia e possibilidade de chuvas a qualquer momento. As temperaturas devem ficar entre 23ºC e 32ºC, com uma chance moderada de formação de arco-íris.