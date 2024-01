Fim de semana será de Sol e chuvas isoladas no RN

Aproveitar o fim de semana requer planejamento, e para isso é necessário verificar a previsão do tempo. De acordo com dados coletados no Portal Clima Tempo nesta sexta-feira (19), o fim de semana será predominantemente de céu parcialmente nublado a claro, com chuvas isoladas em algumas regiões do Rio Grande do Norte.

Natal

Na capital, o sábado deverá ser de Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, e à noite o tempo fica aberto. Já para o domingo, o natalense deve esperar Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde, e noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre a mínima de 24ºC e máxima de 32ºC.

Mossoró

Para os moradores da Região Oeste, o Clima Tempo aponta o sábado e domingo de Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, e à noite o tempo fica aberto. As temperaturas devem ficar entre 25ºC e 33ºC, com possibilidade de precipitações em 67% para os dois dias.

Caicó

Assim como a Região Oeste, o Seridó também terá o fim de semana de Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, e à noite o tempo fica aberto. A temperatura mínima é de 24ºC e a máxima pode chegar a 34ºC.

Jucurutu

Para o Vale do Açu, a previsão também não muda para o sábado e domingo e se mantém com Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, e à noite o tempo fica aberto. Temperaturas variando entre a mínima de 25ºC e máxima de 35ºC.

São Paulo do Potengi

Na Região Agreste, o sábado será de Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, e à noite o tempo fica aberto. Enquanto isso, o domingo terá Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde, e noite com pouca nebulosidade. Variação de temperaturas entre 23ºC e 32ºC.