Fim de greve: aulas da UFERSA serão retomadas na segunda-feira

Professores da Ufersa participaram de assembleia na tarde de hoje (28) para deliberar sobre o encerramento do movimento grevista na universidade, aderindo à saída unificada proposta pela Andes/SN.

Após a socialização dos informes na assembleia, a proposta de encerramento da greve, com retorno das atividades no dia primeiro de julho, foi aprovada por ampla maioria. Agora, a Diretoria da Adufersa vai comunicar oficialmente à Reitoria da Universidade, e a retomada das aulas deve se dar a partir da discussão e decisão a respeito do calendário acadêmico pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

A deliberação da assembleia da Adufersa vem em consonância com a decisão da maioria das assembleias de base do Andes-SN, que optaram pelo fim do movimento paredista.

Blog Saulo Vale