Fim da primeira fase do Campeonato Potiguar Feminino

FNF

O Campeonato Potiguar Feminino encerrou a primeira fase neste domingo (26), no Estádio Juvenal Lamartine e conheceu as equipes semifinalistas da competição. As partidas serão disputadas no próximo fim de semana.

O ABC encerrou a primeira fase com vitória sobre o Monamy por 10 a 0, com gols de Rayanne, Kaline, Raissa, Tâmara (3), Emily, Vanessa, Maria Eduarda (contra) e Laura.

No sábado (25), o Potyguar Seridoense venceu por 5 a 1 o Potiguar de Mossoró. Os gols foram de Ana Beatriz (4) e Ketlin Rayara para o time de Currais Novos, e gol de Mikelly Angela para o time de Mossoró.

Por fim, o União venceu o Alecrim pelo placar de 5 a 0, com gols de Bárbara (2), Danielle, Jaylana (contra) e Mirla.

Com os resultados da última rodada, União, ABC, Alecrim e Potyguar Seridoense estão na fase semifinal. O União terminou a fase na liderança, com 15 pontos, e vai enfrentar o 4° colocado, Potyguar Seridoense, que somou seis pontos.

Na outra semifinal, o ABC, segundo colocado com 12 pontos, e o Alecrim, terceiro colocado com 9 pontos, disputarão a vaga na final.

Os jogos da fase semifinal acontecerão no próximo domingo (3) no Estádio Juvenal Lamartine e com transmissão ao vivo da TV FNF.