Filho de Ronaldo Caiado morreu no dia do aniversário da irmã

Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos, morreu neste domingo (3), mesmo dia do aniversário da irmã, Maria Caiado. Horas antes de saber da morte do filho, o governador de Goiás (UB) postou uma foto desejando os parabéns para a jovem (veja abaixo). A causa da morte não foi informada.

Parabéns, minha filha, minha Santinha está lhe cobrindo com seu manto Sagrado. Muitos anos de vida e saúde. Te amo muito”, diz parte da publicação.

Caiado postou foto dando parabéns para a filha Maria, Goiás — Foto: Reprodução/Instagram

Ronaldo Ramos Caiado filho tinha 40 anos e era filho do político com a primeira esposa, Thelma Gomes. Maria é irmã dele por parte de pai e filha da primeira dama, Gracinha Caiado.

O governador recebeu a informação da morte do filho enquanto estava junto com a esposa, Gracinha Caiado, em uma das missas de encerramento da Festa do Divino Pai Eterno em Trindade. Um vídeo registrou o momento em que ele deixou a celebração às pressas.

A assessoria de imprensa do governo estadual divulgou uma nota lamentando a morte do filho do governador.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo (03/07), aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor”.