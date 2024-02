Filho de Lula critica exclusão do nome de Marisa Letícia em publicação nas redes do presidente

CNN Brasil

Filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o empresário Luís Cláudio Lula da Silva criticou a exclusão do nome de sua mãe, Marisa Letícia, em uma publicação feita no perfil oficial de seu pai no X (antigo Twitter) em celebração aos 44 anos do Partido dos Trabalhadores (PT).

“Infelizmente tem acontecido umas coisas estranhas”, escreveu Luís Cláudio, ao compartilhar uma postagem que apontava a exclusão do nome de Marisa. “A história da minha mãe ninguém apaga, não”. Após a reclamação, o perfil de Lula repostou a mensagem, desta vez com o nome de Marisa Letícia.

A carta de Lula foi publicada inicialmente na sexta-feira, 9, no site da Fundação Perseu Abramo. O texto se inicia assim: “No começo, era só um retalho de pano vermelho, que a Marisa pegou e costurou uma estrela branca por cima.”

Na manhã seguinte, o texto foi publicado no perfil de Lula no X, excluindo-se a referência a Marisa: “No começo, era só um retalho de pano vermelho com uma estrela branca por cima”. De tarde, após o alerta de Luís Cláudio, a publicação foi apagada e repostada.

As contas de Lula nas redes sociais são geridas pela Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República. Procurada, a Pasta não se manifestou.

Um integrante do primeiro escalão do governo a par da situação argumentou que a pessoa que publicou o tuíte inicialmente editou “para reduzir o texto, sem intenção de excluir nada”. “Tão logo foi percebida a edição, foi orientada a refazer”, acrescentou, ao assegurar que não houve nenhum pedido de fora.

No entanto, o perfil de Lula é verificado no X, o que significa que os caracteres são ilimitados e que, portanto, não há sentido em enxugar o texto. Além disso, a exclusão do nome de Marisa Letícia foi a única edição feita no texto original. Todo o restante foi reproduzido na íntegra.

Marisa Letícia morreu em 2017, pouco antes de Lula ser preso. Após sair da prisão, o petista se casou com Rosângela da Silva, a Janja. A primeira-dama tem uma relação distante com os filhos do presidente da República.

Desde o início do terceiro mandato de Lula na Presidência, Janja tem atuado com poder de veto no governo e chega a interferir em áreas como economia, Defesa e publicidade. A primeira-dama dá a palavra final, por exemplo, em propagandas institucionais do governo.