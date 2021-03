Fila de espera por UTI Covid tem mais de 100 pacientes no RN

O governo afirma que tenta abrir novos leitos, mas também enfrenta dificuldades para isso. Nesta quinta-feira (11), o estado chegou a 314 leitos críticos operacionais na rede pública – o maior número desde o início da pandemia. Também na quinta, o estado chegou ao novo recorde de 962 pacientes internados com a doença, em leitos críticos e clínicos e nas redes pública e privada, que também está totalmente ocupada.

Nesta sexta-feira (12), o diretor do Labotarório de Inovação em Saúde da UFRN e membro do comitê científico do estado, Ricardo Valentim, voltou a defender medidas de isolamento social para tentar reduzir a taxa de casos, internações e óbitos.

“Hoje temos 17 hospitais com 100% de ocupação dos leitos críticos. Neste cenário, é preocupante falarmos sobre flexibilizar medidas restritivas. Não é nada confortável a situação. Hoje o cenário é grave”, disse. “A partir do dia 8 de fevereiro, os dados apontam que há um crescimento nos números de internação de não idosos. Isso é preocupante, porque cada vez mais os jovens estão sujeitos ao vírus”, complementou.

O pesquisador Leonardo Lima reforçou que os dados reforçam a urgência da vacinação em massa da população. Ele reforçou ainda que não há medicamentos com eficácia comprovada para tratamento da covid-19. “No início da pandemia houve um trabalho no sentido do reposicionamento de certos medicamentos para tratar a covid-19. Um ano depois, há diversos estudos atestam que estes medicamentos usados há um ano não tem eficácia contra o coronavírus. Isso é um dado atestado e comprovado. O mundo inteiro está investindo em vacina, porque a vacina é a única forma para que tenhamos uma retomada segura das atividades”, afirmou ele.

Novas variantes e maior transmissibilidade

A infectologista Mônica Bay destacou durante a coletiva o papel das novas variantes do coronavírus no aumento do número de casos. De acordo com ela, “as novas cepas do vírus apresentam maior capacidade de transmissão”.

Ela destacou também que mesmo no caso de pessoas já vacinadas, é importante a manutenção das medidas de proteção individual. “A vacina começa a apresentar melhores resultados 14 dias após a aplicação da segunda dose. Assim, mesmo após vacinado, o indivíduo deve manter os cuidados, evitando assim a proliferação do vírus. Quanto mais o vírus circular entre a população, maior a possibilidade de surgirem novas mutações. Devemos continuar realizando o uso de máscaras, a higienização das mãos, não compartilhar objetos, fazer o distanciamento social e, em caso de suspeita de infecção, iniciar imediatamente o isolamento”, disse.

G1