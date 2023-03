Fies: pré-aprovados têm até 17/3 para complementarem inscrição e garantir financiamento

Informações Portal do Governo Federal

Estudantes de todo o Brasil pré-selecionados para acessar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) têm até as 23h59 desta sexta-feira (17/3) para fazer a complementação de informações das inscrições na página do programa na internet – o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Após este prazo, começa o ciclo de validação das informações apresentadas. E a pessoa deve procurar diretamente a instituição de ensino superior para a qual tenha sido pré-selecionada, em até cinco dias úteis. A instituição informará ao estudante se a documentação exigida pode ser entregue em formato físico ou digital.

Em 2023, serão ofertadas 112.168 vagas para o Fies. Só no primeiro semestre (2023/1) foram disponibilizadas 67.301 vagas. No primeiro processo seletivo do ano, 205.177 pessoas se inscreveram. A classificação é feita em ordem decrescente, com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nas demais regras do processo seletivo.

Cabe ao candidato acompanhar, na página do Fies, a sua eventual pré-seleção durante as convocações por meio da lista de espera. A partir da próxima terça-feira (21/3) começam as convocações, que serão realizadas até o dia 18 de maio. Automaticamente, todas as pessoas pré-selecionadas na chamada única são incluídas na lista de espera, a qual vai sendo atualizada à medida que as convocações ocorrem.

O QUE É O FIES — O Fundo é um programa social do Governo Federal, gerido pelo Ministério da Educação (MEC), que concede financiamento a estudantes com renda bruta familiar per capita de até três salários mínimos, para que possam estudar em instituições privadas. O Fies foi instituído pela Lei nº 10.260/2001 e financia até 100% do valor dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino com adesão ao Fundo.

O estudante deverá pagar as prestações, calculadas levando em consideração o limite de renda, após encerrar o curso. O Fies é válido para cursos de graduação presenciais com conceito maior ou igual a três no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), oferecidos pelas instituições participantes.

A CAIXA atua como agente operador dos contratos celebrados a partir de 2018. Todas as informações sobre isso podem ser obtidas no Portal.

No Rio Grande do Norte, são destinadas 1.404 vagas.