“Fiern Jovem” investe em programas de liderança para jovens empresários

O presidente da Fiern Jovem, Djalma Barbosa, celebrou o crescimento do movimento voltado à formação de novas lideranças industriais no Rio Grande do Norte e detalhou ações ao longo de 2024. Em menos de um ano de atuação, a iniciativa já apresenta resultados expressivos.

“A Fiern Jovem voou, voou alto. Tivemos a felicidade de entrarmos com esse movimento no Rio Grande do Norte, ainda que surge o movimento nacional. Eles estão chamando novos líderes industriais”, afirmou Barbosa em entrevista ao Cidade Notícias, da 94 FM, nesta terça-feira 14. Ele destacou ainda que tudo que foi planejado em 2024, foi realizado.

Entre os destaques do último ano, Djalma citou eventos feitos pela equipe. “Fizemos uma imersão fantástica sobre neuroliderança. Conseguimos trabalhar a visita técnica, fizemos uma visita na Três Corações, fantástico. Esse ano a gente tem duas grandes visitas: uma no Porto Digital e na fábrica da Jipe no primeiro semestre, e no segundo, no interior do estado, para visitar empresas de destaque”.

O presidente também detalhou o compromisso social da Fiern Jovem. “Efetivar o nosso programa social foi um marco. Cada empresa vai apadrinhar um jovem. É um programa anual, e o currículo deles vai ter o selo do movimento jovem”, explicou.

O planejamento de 2025 já está em curso, com um novo edital previsto para janeiro. “Amanhã [quinta-feira 16] temos reunião de diretoria. O edital vai ficar aberto de janeiro até março. São 40 vagas. A gente dobra o número de jovens dentro do movimento”, informou Djalma.

Ele também ressaltou a escolha de uma temática central para o próximo ano. “A gente escolheu a temática educação, que é muito ligada às nossas atividades. Essas pessoas capacitadas vão voltar para o mercado de trabalho ou atuar como empreendedores”, disse.

Djalma Barbosa reafirmou a importância do movimento. “A gente tá formando sucessores. É isso que o mercado precisa: novas lideranças preparadas para fazer a diferença”, concluiu.