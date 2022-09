FIERN/Conectar: Para o Senado, Carlos está com 32%; Rogério, com 19%; e Rafael, com 13%

Na Pesquisa FIERN/Conectar de intenções de voto, no levantamento estimulado para o Senado Federal, o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo (PDT) está com 32%. Já o ex-ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho (PL) tem 19%. Em terceiro, aparece o deputado Rafael Motta (PSB), com 13%. O pastor Silvestre (PMN) fica com 3%, seguido pela veterinária Shirlei Medeiros (DC), com 2%. Com 1%, estão: Dário Barbosa (PSTU), Freitas Júnior (PSOL) e Geraldo Pinho (Podemos). Os candidatos Marcos do MLB (UB) e Marcelo Guerreiro (PRTB) não pontuaram. Ainda tiveram as respostas nenhum, brancos e nulo (18%) e os que afirmaram “não sabe” ou não responderam (11%).

O desempenho mais expressivo de Carlos Eduardo, na estratificação do resultado da pesquisa estimulada por distribuição geográfica, é em Natal, onde ele chega a 40%. O percentual mais baixo do candidato do PDT está na região Oeste, onde fica com 27%. O melhor percentual de Rogério Marinho é na região Agreste, com 25%. Na região Leste, ele vai para 15%. Rafael Motta, tem o percentual mais significativa na região central, onde fica com 18% e, o mais baixo, em Natal, onde está com 7%.

Espontânea

Nos números de intenções de voto da pesquisa FIERN/Conectar, na sondagem espontânea, para o Senado, Carlos Eduardo aparece com 12%; e Rogério Marinho, com 10%. Rafael Motta fica com 5%. Outros nomes citados somam 4%; nenhum, branco e nulos, 19%; enquanto “não sabe, não respondeu”, 51%.

Rejeição

Na aplicação do levantamento da rejeição dos eleitores potiguares, ou seja, em quem não votariam de jeito nenhum para o Senado, Rogério Marinho tem 27%; seguido por Carlos Eduardo, com 24%. Rafael Motta fica, na rejeição, com 18%, pastor Silvestre, com 16%; Dário Barbosa, com 15%; Geraldo Pinho, com 14%; Freitas Júnior, com 12%; Marcelo Guerreiro, com 11%; Marcos do MLB, com 11%; Veterinária Shirlei Medeiros, com 7%. Ainda responderam que poderiam votar em todos, 4%; e não sabe não respondeu, 24%.

Dados técnicos

A coleta das entrevistas foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro de 2022. A margem de erro máxima estimada da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados totais apresentados. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Foram realizadas 1.000 entrevistas entre eleitores do Rio Grande do Norte, em 50 municípios potiguares. A pesquisa foi feita pela Conectar para a FIERN, com números de registro RN-03213/2022 e BR-00546/2022.