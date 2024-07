Ficco Mossoró e Polícia Militar prendem suspeitos de furtos a veículos na região Nordeste

A Polícia Militar, através do Grupo Tático Operacional do 10º BPM/Assu/RN, com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO/Mossoró, prendeu, nesta quinta feira, 11, dois indivíduos suspeitos de furtos a veículos em estacionamentos de estabelecimentos comerciais, tipo atacarejo, nos estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Os cearenses Carlos Augusto Barros Queiroz e Mário Jorge Gomes dos Santos, foram presos por volta das 22h, na BR 304 no município de Assú, no Oeste do Rio Grande do Norte. Os suspeitos foram detidos após o último furto realizado, por volta das 19h, em um estacionamento na cidade de Natal.

Durante a abordagem, foram apreendidos materiais de possíveis vítimas e vários “chapolins”, dispositivos utilizados para bloquear os comandos de travamento de veículos. A Polícia agora trabalha na identificação de mais possíveis vítimas do grupo.

A Polícia orienta que cidadãos que foram lesados, devem registrar a ocorrência na delegacia responsável. A FICCO Mossoró, composta pela Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Polícia Penal Estadual e Instituto Técnico-Científico de Perícia, solicita à população que continue colaborando com informações que possam auxiliar na elucidação de crimes e na captura de criminosos.

Informações podem ser enviadas de forma anônima para o telefone/WhatsApp (84) 98180-5992.