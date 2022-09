FHC não declara voto, mas indica ser contrário à reeleição de Bolsonaro

“Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional”, escreveu o ex-presidente.

Existia a expectativa de que FHC declarasse voto útil em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já no primeiro turno. O PSDB está na disputa presidencial com Mara Garbrilli, que é vice na chapa de Simone Tebet (MDB). Tucanos de longa data como Aloysio Nunes, César Maia, e o diretor-geral da Fundação FHC, Sergio Fausto, já anunciaram o voto em Lula, assim como o PSDB de Goias.