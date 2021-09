Festival Rap, Coco e Repente terá etapa final transmitida virtualmente

Poesia rimada, grafite e dança são o foco do Festival de Rap, Coco e Repente, promovido pela Fundação José Augusto, que terá sua etapa final nesta sexta-feira (17/09) a partir das 18h em transmissão no canal do Youtube Cultura RN. O evento é promovido pela Fundação José Augusto (FJA) e Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH).

O objetivo do festival é promover a integração de linguagens poéticas tradicionais e contemporâneas, destacando a produção contemporânea de artistas e grupos de Coco/Repente, Rap/Slam, Grafite e Break/Dança de Rua do Rio Grande.

Foram realizadas em 2019 as etapas classificatórias nos municípios de Currais Novos, Mossoró e Parnamirim. Em virtude da pandemia, o evento foi suspenso e agora retomado para a apresentação da final.

Participam da finalíssima os repentistas Francisco Damião (São José do Seridó) e Chico Sobrinho (Natal); os coquistas Catumbi (Natal), Amendoim e os Elefantes do Coco (Mossoró) e Coco de Caboco (Natal); e os rappers MC Jonas Barbosa (Mossoró), MC RJ (Currais Novos) e MC Draco (Parnamirim).