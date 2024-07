Festival de Cachaça de Mossoró reunirá em agosto, produtores das melhores marcas do gênero

Prometendo movimentar o segmento da cachaça de qualidade na região, o 3º Festival de Cachaça de Mossoró trará à capital do Oeste potiguar, rótulos que vêm se desta-cando no Brasil e no mundo.

O evento acontecerá no próximo dia 31 de agosto, de meio-dia às 18h, no Espaço Catamarã, na avenida Duodécimo Rosado, 660, no bairro Nova Betânia. A senha de acesso já está à venda no local ao preço de R$ 40,00.

Aos presentes, além de terem a oportunidade de degustar todas as cachaças disponíveis, o acesso dará direito a uma mesa de caldos e uma mesa de frutas. André da Mata e Forró do Severo animarão a festa.

Até o momento já estão confirmadas as cachaças Triunfo, Pátria Amada, Fulô do Mato, Samanaú, Quarto de Milha, Jureminha e Caranguejo Gold. Outras devem firmar a parceria nos próximos dias.

“Estamos quebrando um preconceito que ainda existe com a questão da cachaça, mas é certo que estamos falando de um evento genuinamente cultural e fomentando uma cadeia de produção que movimenta a economia e também gera emprego e renda.” Diz o organizador Caio César Muniz, que juntamente com o produtor cultural Vává da Mata, têm investido na realização dos festivais.

“Fizemos em 2018 e 2019, aí veio a pandemia e, lógico, tivemos que parar, mas há uma cobrança do próprio público pela realização dos festivais e estamos voltando aí com mais uma edição. É um evento que certamente entrará para o calendário cultural de Mossoró.” Diz Vává.

*SERVIÇO*

O QUÊ: 3º Festival da Cachaça de Mossoró

QUANDO: 31 de agosto, de meio-dia às 18h

ONDE: Espaço Catamaran (senhas no local a R$ 40,00)

Av. Duodécimo Rosado, 660 – Nova Betânia – Mossoró/RN

INFORMAÇÕES:

(84) 9.9904-0286 – Caio César Muniz

(84) (84) 9.9971-5450 – Vává da Mata.