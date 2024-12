Festa Santa Luzia desta quinta terá show de Padre Nunes; confira programação

A festa de Santa Luzia tem uma ampla programação para esta quinta-feira (12), data que antecede o Dia de Santa Luzia, padroeira da Diocese e de Mossoró.

Pela manhã tem missas na Catedral, adoração ao Santíssimo e confissões.

À tarde, às 14h, tem a novena, com o pregador padre Antoniel Alves, , que é vigário geral e Administrador Paroquial da Paróquia de Encanto.

Às 18h tem o palco Louvor e Luz, com Conceição e Huederson, no adro da Catedral.

Às 18h inicia a concentração da Motorromaria da Luz, com saída da Motoeste Honda, no bairro Alto de São Manoel, e chegada à Catedral.

Às 19h30 tem a novena, com a pregação do bispo de Garanhuns (PE), Dom Agnaldo Timóteo da Silveira.

Às 21h tem a última apresentação do Oratório de Santa Luzia, no adro da Catedral. Logo após, inicia o show de Padre Nunes, da Arquidiocese de Natal.

A Procissão da Luz começa a meia noite da sexta-feira (13), com a saída da imagem de Santa Luzia da Catedral em direção à Igreja Matriz de São Manoel, onde será realizada uma missa durante a madrugada.

Confira a programação completa da quinta e da sexta-feira.

DIA 12.12 – QUINTA-FEIRA – 11° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: A oração, necessidade vital para o discípulo. “Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo o tempo, no Espírito…” (Ef 6, 18)

NOITEIROS: Seminário Santa Teresinha, Associação Santa Teresinha, Filhos ausentes, PASCOM, Pastoral Vocacional.

06h – Missa na Catedral de Santa Luzia

07h às 10h – Confissões na Catedral de Santa Luzia

07h às 11h – Adoração ao Santíssimo Sacramento – Catedral de Santa Luzia

11h30 – Missa na Catedral de Santa Luzia

16h – Novena. Pregador: Pe. Antoniel Alves da Silva (Paróquia de Encanto)

18h – Louvor & Luz – Música religiosa – Conceição e Huederson

18h – XVI MOTO ROMARIA DA LUZ

Saída: Motoeste Honda

Chegada: Catedral de Santa Luzia

19h30 – Novena. Pregador: Dom Agnaldo Temóteo da Silveira – Bispo de Garanhuns

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

21h – Oratório de Santa Luzia

23h – Show de Padre Nunes.

24h – PROCISSÃO DA LUZ

Saída: Catedral de Santa Luzia

Chegada: Paróquia São Manoel

DIA 13/12 – SEXTA-FEIRA – DIA DE SANTA LUZIA

5h – Missa na Catedral de Santa Luzia

Presidida por: Pe. Francisco Cornélio Freire Rodrigues

6h30 – Missa na Catedral de Santa Luzia

Presidida por: Pe. José Victor dos Santos

Romeiros de Santa Luzia

Local: Escola de Artes

Café da manhã às 7h

Almoço 11h

8h – Missa na Catedral de Santa Luzia

Presidida por: Pe. Francisco Isaias da Costa

10h – MISSA SOLENE na Catedral de Santa Luzia

Presidida por: Dom Francisco de Sales Alencar Batista, O. Carm.

14h – Missa na Catedral de Santa Luzia

Presidida por: Pe. Eliseu Wilton de Maria

15h – Missa no Santuário de Santa Clara

Presidida por: Pe. Demétrio de Freitas Júnior

15h – Revoada da Luz

Saindo de Tibau/RN com destino ao Aeroporto Dix-sept Rosado

17h – PROCISSÃO DE SANTA LUZIA

Saída: Santuário Santa Clara

Chegada: Catedral de Santa Luzia

9º GRANDE SORTEIO DE SANTA LUZIA

No encerramento da procissão