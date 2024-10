Festa do Boi 2024 terá recorde de expositores

Este ano a Festa do Boi, maior evento agropecuário do Nordeste e um dos maiores do Brasil, tem sua 62ª edição, no período de 11 a 19 próximo. Realizada no Parque de Exposições Aristófanes Fernandes, em Parnamirim, a Festa do Boi contará com número recorde de animais, mais de 150 expositores e participação de produtores rurais do México, Costa Rica e Noruega.

A previsão é R$ 80 milhões de reais em negócios. Ao todo, serão realizados 5 leilões e uma extensa programação cultural para toda família. Em 2023 foram movimentados R$ 71 milhões.