Festa do Bode 2024 começa nesta quinta (8); programação se estende até domingo

Começa nesta quinta-feira (8) a 24ª edição da Festa do Bode em Mossoró. O evento, considerado um dos mais tradicionais do Calendário de Exposições Agropecuárias do RN, é realizado pela Prefeitura de Mossoró com a parceria do Governo do Estado. A Festa vai acontecer no Parque de Exposições Armando Buá, até o domingo (11).

O Governo do Estado, através do Idiarn, Emparn, Emater, Idema e AGN, levará ao evento cursos, palestras e a prestação de serviços de interesse de empresas rurais, criadores de animais, do homem e da mulher do campo. O investimento estadual será de R$ 200 mil.

A programação da Festa do Bode inclui exposições, torneios e julgamentos, além das tradicionais apresentações de artistas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO GERAL DA 24ª FESTA DO BODE

QUARTA-FEIRA (7)

Entrada dos animais no Parque – 7h às 20h

Admissão dos animais no Parque – 7h às 18h

Torneio Leiteiro Caprino Interestadual – Secagem – 19h

Peso Pesado Local – Primeira Pesagem –20h

QUINTA-FEIRA (8)

Admissão dos animais no Parque – 7h às 18h

Torneio Leiteiro Caprino Interestadual – Secagem – 19h

Peso Pesado Local – Primeira Pesagem –20h

SEXTA-FEIRA (9)

Exposição de ovinos e caprinos no Parque – 8h às 22h

Exposição de bovinos – 8h às 22h

Torneio Leiteiro Caprino Interestadual – Ordenhas – 7h e 19h

Torneio Leiteiro Caprino Local – Secagem – 20h

Torneio Leiteiro Bovino Local – Secagem – 8h

Torneio leiteiro Bovino Local – Ordenha – 20h

Peso Pesado Local – Segunda pesagem – 8h

Julgamento na Pista – 8h às 22h

SÁBADO (10)

Exposição de ovinos e caprinos no Parque – 8h às 22h

Exposição de bovinos – 8h às 22h

Torneio Leiteiro Caprino Interestadual – Ordenhas – 7h e 19h

Torneio Leiteiro Caprino Local – Ordenhas – 8h e 20h

Torneio Leiteiro Bovino – Ordenhas – 8h e 20h

Julgamento na Pista – 8h às 22h

DOMINGO (11)

Liberação/saída dos animais – 7h às 22h

ESTANDES E FEIRAS

QUINTA-FEIRA (8)

Exposição de estandes institucionais e comerciais – 16h às 22h

Feira de Artesanato – 8h às 22h

Feira de máquinas, veículos e implementos agrícolas – 8h às 20h

Feira da Agricultura Familiar – 8h às 20h

Venda de milho em balcão – Carreta Conab – 8h às 17h

SEXTA-FEIRA (9)

Exposição de estandes institucionais e comerciais – 16h às 22h

Feira de Artesanato – 8h às 22h

Feira de máquinas, veículos e implementos agrícolas – 8h às 20h

Feira da Agricultura Familiar – 8h às 20h

Venda de milho em balcão – Carreta Conab – 8h às 17h

SÁBADO (10)

Exposição de estandes institucionais e comerciais – 16h às 22h

Feira de Artesanato – 8h às 22h

Feira de máquinas, veículos e implementos agrícolas – 8h às 20h

Feira da Agricultura Familiar – 8h às 20h

Venda de milho em balcão – Carreta Conab – 8h às 17h

DOMINGO (11)

Feira de Artesanato – 8h às 12h

Feira da Agricultura Familiar – 8h às 12h

Feira de máquinas, veículos e implementos agrícolas – 8h às 20h

ESPAÇO VILA DO BODE

QUINTA-FEIRA (8)

Espaço Gastronômico VILA DO BODE – 18h às 22h

SEXTA-FEIRA (9)

Espaço Gastronômico VILA DO BODE – 11h às 22h

Concurso Gastronômico BODE ARRETADO– 18h às 19h

SÁBADO (10)

Espaço Gastronômico VILA DO BODE – 11h às 22h

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

QUARTA-FEIRA (7)

Oficinas sobre panificação e confeitaria para moradores da zona rural – 8h às 11h e 14h às 17h

Local: Ônibus escola do Senai

QUINTA-FEIRA (8)

Seminário de Ovinocaprinocultura – 8h às 11h

Mesa-redonda: A carne de cordeiro do campo para a mesa

Local: Carreta Banco do Brasil Oficinas sobre panificação e confeitaria para moradores da zona rural – 8h às 11h e 14h às 17h

Local: Ônibus escola do Senai Visita ao plantio de palma forrageira – 7h às 17h

SEXTA-FEIRA (9)

Seminário: Mossoró Rural – 8h às 11h

8h – Quem cuida da sua propriedade?

9h – O solo da sua fazenda é bom para o quê?

10h – Qual a melhor ração para caprino e ovino?

14h – Encontro de técnicos do Oeste Potiguar – AteG SENAR/RN

17h – Ferramentas para conviver com doenças do cultivo do camarão. Local: Carreta Banco do Brasil

Oficinas sobre panificação e confeitaria para moradores da zona rural – 8h às 11h e 14h às 17h

Local: Ônibus escola do Senai

Visita ao plantio de palma forrageira – 7h às 17h

SÁBADO (10)

Entrega de CAFs – 11h

Estande da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Mossoró

Circuito de treinamento Senar – BB AGRO – 8h às 12h

Cadeia Fruticultura

Local: Carreta Banco do Brasil

Oficina sobre produção de cosméticos à base de mel (CODEVASF) – 13 às 16 h

Local: Carreta Banco do Brasil

Visita ao plantio de palma forrageira – 7h às 17h

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

QUINTA-FEIRA (8)

A partir das 20h30

VILA DO BODE

Sirano e Sirino

VILA DO FORRÓ:

Raynel Guedes

Ramon e Randinho

SEXTA-FEIRA (9)

A partir das 16h30

CASA DE TAIPA

Forró do Azunhado

Antônio da Marisa

VILA DO BODE

Xodó Nordestino

Bruno Martins

RECANTO DO CORDEIRO

Festival de Repentistas

Forró com Ela

VILA DO FORRÓ

Alex do Acordeom

Efraim

Magníficos

Batista Lima

SÁBADO (10)

A partir das 13h

VILA DO BODE

Forró do Azunhado

Zé Lima

Orquestra Sanfônica

Nataly Vox

Forró dos Três

Érika Silva

CASA DE TAIPA

Rodrigo do Acordeom

RECANTO DO CORDEIRO

Ramon Real e Puxa Papai

Nilson Viana

VILA DO FORRÓ

Forró de Griff

Walkiria Santos

Felipe Grilo

Mara Pavanelly

DOMINGO (11)

A partir das 12h

RESTAURANTE PARQUE ARMANDO BUÁ

Gigantes do Arrocha

Forró do Buchinho

RECANTO DO CORDEIRO

Marcos Vinicius

Forró dos Contatinhos

Francys Dias