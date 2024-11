Festa de Santa Luzia começa no domingo. Confira a programação

O bispo diocesano Dom Francisco de Sales e o pároco da Catedral Flávio Augusto, coordenador-geral da festa, abrirão oficialmente os festejos no próximo domingo, dia 1º, às 18h, na Catedral.

Nessa mesma data, será lançado um clipe com 529 crianças do Colégio Diocesano Santa Luzia, Colégio Sagrado Coração de Maria e cataquese.

No clipe, elas entoarão o hino popular de Santa Luzia.

A festa da padoeira, que segue até dia 13, inclui novenas, missas, procissões, corridas, motorromaria, caminhoneiros, confissões e adoração ao Santíssimo, noveninha para crianças, apresentação diária do Oratório de Santa Luzia e o Grande Sorteio, onde um dos prêmios é um curso de graduação completo e gratuito da UniCatólica do RN.

Outra novidade desta edição é a presença do padre e cantor Fábio de Melo no dia 6 de dezembro, no adro da Catedral.

Nessa mesma data, Dom Francisco deve anunciar um grande projeto de impacto na área social.

No dia 13, dia muito esperado, com chegada de romeiros de vários estados, ocorre a tradicional procissão de Santa Luzia, com saída do Santuário de Santa Clara às 17h. São esperados mais de 150 mil fiéis.

Confira a programação completa:

III CORRIDA DA LUZ KIDS

30/11 – 16h30

Local: Praça Pastor Manoel Nunes da Paz, em frente ao Museu Lauro da Escóssia.

VII CAMINHONEIROS DA LUZ

30/11 – 15h

Saída: Posto Domingos BR em frente a EBS

Chegada: Catedral

CRIANÇAS DA LUZ

30/11 – 18h

Saída: Colégio Sagrado Coração de Maria (Colégio das Irmãs)

Chegada: Catedral de Santa Luzia

LOJINHA DE SANTA LUZIA

10/11 a 13/12

Local: Largo Monsenhor Huberto Bruening (lateral da Catedral)

11/11 a 29/11 – 08h/11h30 às 13h30/17h30 (segunda à sexta)

08h às 12h (sábado)

30/11 a 13/12 – 07h30 às 21h30

CIRANDINHA DA LUZ

Período: 02/12 a 11/12

Horário: 19h às 21h

Crianças de 4 a 10 anos

CONVIVÊNCIA FRATERNA

Período: 30/11 a 01/12 – Horário: 18h às 22h

Período: 02/12 a 12/12 – Horário: 16h30 às 22h

JOGOS DE SANTA LUZIA 10/10/2024 A 11/12/2024

DIA 01/12 – DOMINGO – ABERTURA OFICIAL

05h30 – XVII CORRIDA DA LUZ

Local: Praça Pr. Manoel Nunes da Paz, em frente ao Museu Lauro da Escóssia

II CARREATA DA LUZ

16h30 – Local: Igreja Matriz do Menino Jesus (Santa Delmira)

18h – Missa e Cerimonial Oficial de INSTALAÇÃO DA FESTA DE SANTA LUZIA 2024

Presidente da Celebração: Dom Francisco de Sales Alencar Batista, O. Carm., Bispo Diocesano de Mossoró

Local: Catedral de Santa Luzia

MISSAS

02.12 a 12.12

Segunda à Sábado

06h e 11h30 – Missas na Catedral de Santa Luzia

Domingo

06, 09h e 11h – Missas na Catedral de Santa Luzia

NOVENAS

02.12 a 12.12

16h – Catedral de Santa Luzia

19h30 – Adro da Catedral de Santa Luzia

CONFISSÃO E ADORAÇÃO

Segunda à Sexta

07h às 10h – Confissões na Catedral de Santa Luzia

07h às 11h – Adoração ao Santíssimo Sacramento na Catedral de Santa Luzia

LOUVOR & LUZ – Música Religiosa

02.12 a 12.12 – 18h

Local: Adro da Catedral de Santa Luzia

PALCO EVENTOS CULTURAIS – Música ao Vivo

02.12 a 12/12 – 21h

Local: Avenida Dix-Sept Rosado

ORATÓRIO DE SANTA LUZIA

02.12 a 05.12 e 07.12 a 12.12 – Após a novena das 19h30

Local: Adro da Catedral de Santa Luzia

SHOW ESTE SOU EU – PE FÁBIO DE MELO

06.12 – 22h

Local: Adro da Catedral de Santa Luzia

NOVENINHA DE SANTA LUZIA

07.12 – 09h

Local – Catedral de Santa Luzia

III LEILÃO DA LUZ

DIA 07/12 – SÁBADO – 12h

Local: Restaurante Buscapé

XIII PEDALADA DA LUZ

DIA 08.12 – DOMINGO – 06h30

Saída: Paróquia Nossa Sra. Da Conceição até a Catedral de Santa Luzia

PROCISSÃO MARIANA

DIA 08.12 – DOMINGO – 18h

Saída: Igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição até a Catedral de Santa Luzia

XVI MOTO ROMARIA DA LUZ

DIA 12.12 – 18h

Saída: Motoeste Honda

Chegada: Catedral de Santa Luzia

SHOW DE PE. NUNES

12.12 – 23h

Local: Adro da Catedral de Santa Luzia

24h – PROCISSÃO DA LUZ

Saída: Catedral de Santa Luzia

Chegada: Paróquia de São Manoel

DIA 13/12 – SEXTA-FEIRA – DIA DE SANTA LUZIA

5h – Missa na Catedral de Santa Luzia

6h30 – Missa na Catedral de Santa Luzia

Romeiros de Santa Luzia

Local: Escola de Artes

Café da manhã às 7h

Almoço às 11h

8h – Missa na Catedral de Santa Luzia

10h – MISSA SOLENE na Catedral de Santa Luzia

Presidida por: Dom Francisco de Sales Alencar Batista, O. Carm.

14h – Missa na Catedral de Santa Luzia

15h – Missa no Santuário de Santa Clara

REVOADA DA LUZ

15h -Saindo de Tibau/RN com destino ao Aeroporto Dix-sept Rosado

17h – PROCISSÃO DE SANTA LUZIA

Saída: Santuário de Santa Clara

Chegada: Catedral de Santa Luzia

9º GRANDE SORTEIO DE SANTA LUZIA

No encerramento da procissão

Bruno Barreto