Festa da Padroeira contará com leilões virtuais

Durante os dias 3 a 13 de dezembro, acontecem os festejos em comemoração a Santa Luzia, padroeira da cidade. Com o tema “Igreja, Comunhão Casa do Pão e da Missão”, a maioria das atividades acontecerá de forma retoma, em virtude da pandemia. A Diocese de Mossoró está finalizando os preparativos para realização do evento.

Neste ano, haverá 4 leilões virtuais transmitidos ao vivo através do Youtube no canal da Paróquia. O primeiro está previsto para o próximo domingo, 29 de novembro, a partir do meio-dia, e os demais acontecerão em 5, 6 e 12 de dezembro, também nesse horário (12h).

Os leilões serão realizados no Restaurante Buscapé, parceiro da festa, apresentados por nomes consagrados na música e rádio mossoroense. Serão ofertados uma variedade de produtos para o arremate do público.

Será disponibilizado um número de telefone/whatsapp para que os internautas façam ao vivo seus lances. Para efetuar os pagamentos, o comprador deve utilizar o QR Code ou PIX.

No último domingo, 22, a organização da festa instalou uma Lojinha de Santa Luzia, na Praça da Convivência Fraterna, ao lado da Catedral de Mossoró. Além do espaço físico, a loja também estará prestando atendimento e vendas pelo celular e Whatsapp (84) 9.9940-9654. Há uma taxa de pagamento para entregas em domicílio.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

Segunda à sexta das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Sábados das 7h30 às 11h30.

A partir do dia 03/12 das 7h30 às 21h30.