Fest Curta Mossoró começa nessa quarta-feira

A partir dessa quarta-feira, 20, Mossoró será o palco do festival que marca a retomada dos eventos culturais realizados na cidade. O Fest Curta Mossoró, que ocorre até sábado, 23, tem o objetivo de promover a cultura cinematográfica na cidade de Mossoró e região, destacando o cinema como ferramenta socioeducativa e cultural.

A cerimônia de abertura do Fest Curta ocorre às 19h, no Teatro Lauro Monte Filho, e deve contar com a presença de importantes nomes da cultura local e regional, bem como de autoridades, estudantes e participantes do evento.

A programação do Fest Curta Mossoró é diversificada e conta com a exibição de filmes, com a realização de oficinas, ministradas por profissionais com experiência nas áreas do cinema, da teledramaturgia, entre outras. As oficinas ocorrem nos dias 21 e 22 de abril.

O Fest Curta Mossoró também inclui a exibição de filmes nacionais e internacionais, no período da tarde e da noite, durante a realização do evento. Além disso, serão realizados encontros, no Rust Café, com a presença de especialistas em áreas ligadas às artes e à cultura, para tratar sobre temas diversos.

O festival também premiará os curtas-metragens inscritos do evento, dentro de suas categorias. O júri é formado por profissionais especializados, que também definirão os melhores filmes, produções, atores e atrizes, diretores, entre outras categorias.

O festival tem como proposta acontecer de forma presencial e gratuita, atendendo a todas as normas de segurança à saúde em tempos de pandemia, apresentando uma programação diferenciada, com exibições de filmes em cinco categorias, apresentação de debates, mesa-redonda, exposição fotográfica e realização de oficinas de formação e capacitação no universo do audiovisual.