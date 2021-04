Fest Bossa & Jazz Mossoró continua neste domingo (25) em formato virtual

O Fest Bossa & Jazz – Home Sessions – Mossoró está com uma finaliza neste domingo a sua edição 2021 com boa música, diversão e muito alto astral. Ontem se apresentaram Terra do Sal Jazz Band; Gabriela Mendes & Banda; As Liras & Banda e a Home Sessions e uma coletânea de vídeos unindo virtualmente músicos do RN, outros estados e países.

Hoje, das 19h às 22h, com transmissão pelo YouTube/TCM e do próprio Fest Bossa & Jazz, além do TCM HD (para assinantes), diretamente do Garbos Hotel de Mossoró, o evento promete surpreender com Jean Lone & The Bluesthunders e convidado; Dayanne Nunes & Banda; Brazuka Jazz e a Home Sessions com mais uma vez coletânea de vídeos, como no primeiro dia.

O Festival é realizado pela produtora cultural Juçara Figueiredo com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

Informações no site www.festbossajazz.com.br e nas mídias digitais:

@festbossajazz e Facebook.com/festbossaejazz

Serviço:

Data e Hora: Sábado 24 e Domingo 25 de Abril – 19h as 22h

Local de Realização: Garbos Trade Hotel

Canais de Transmissão Simultânea: YouTube Fest Bossa & Jazz; YouTube TCM e TCM HD (canal por assinatura).