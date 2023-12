Fernando Diniz supera argentinos e é eleito o melhor técnico da América

CNN Brasil

Campeão carioca e da Libertadores com o Fluminense em 2023, Fernando Diniz foi eleito o melhor treinador da América na tradicional premiação realizada pelo jornal uruguaio El País, que premia a cada temporada os melhores do continente.

O comandante do Tricolor e da Seleção Brasileira recebeu 101 votos de jornalistas, superando nomes como Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai que recebeu 44 votos, e Lionel Scaloni, treinador da Argentina, que ficou em terceiro lugar com 34.

Diniz é o primeiro brasileiro a conquistar o prêmio desde Tite, em 2017. De lá para cá, Marcelo Gallardo foi eleito três vezes, Abel Ferreira ficou com a premiação em 2021 e, no ano passado, o eleito foi o campeão mundial Lionel Scaloni.

Germán Cano foi o melhor jogador da América

Artilheiro da última Copa Libertadores com 13 gols na campanha que levou o Tricolor ao título, Germán Cano recebeu 167 votos e foi eleito o Rei da América. O segundo colocado foi Luis Suárez, com 40. Nicolás De La Cruz, contratado pelo Flamengo, ficou em terceiro com apenas oito votos.