Fernandes Braga e Hiliane Silveira lançam Chapa 30 com proposta de transformação na OAB/RN

Com uma proposta voltada para renovar e fortalecer a advocacia no Rio Grande do Norte, Fernandes Braga e Hiliane Silveira oficializam a Chapa 30 – Coragem para Mudar na disputa pela presidência da OAB/RN. A chapa defende uma gestão mais próxima dos advogados e advogadas de todas as regiões, sejam eles parte de grandes escritórios, profissionais independentes ou atuantes em áreas mais afastadas.

Braga vê a candidatura como uma oportunidade de transformar a Ordem em um espaço de apoio acessível, onde as demandas dos advogados sejam ouvidas e atendidas de maneira justa. “Queremos dar voz aos advogados ‘invisíveis’, que constroem a advocacia potiguar diariamente. Queremos uma Ordem que realmente esteja ali para atender as necessidades dos advogados de todo o Rio Grande do Norte e não só dos grandes escritórios”, destaca.

Hiliane Silveira, vice de Braga, compartilha essa visão de transformação. Advogada do Escritório Fernandes Silveira Adv. Ass., especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, e ex-advogada sênior do SINDLIMP RN por 10 anos, ela reforça seu compromisso com a advocacia feminina. “Minha missão é dar maior retrocessividade à advocacia feminina no Estado, promovendo um espaço de inclusão e representatividade. Queremos construir uma Ordem que realmente seja a casa dos advogados e advogadas, onde cada um se sinta acolhido e representado”, afirma Hiliane.

A Chapa 30 se compromete a expandir os serviços da OAB para o interior e garantir uma presença ativa, promovendo uma transformação que traga benefícios a todos os advogados potiguares, fortalecendo a relação da Ordem com a classe.