Feriado altera funcionamento de supermercados e comércios de Mossoró

O feriado de Tiradentes, que ocorre nessa quinta-feira, 21 de abril, modificará o funcionamento de alguns estabelecimentos, em Mossoró. Os consumidores mossoroenses que pretendem ir às compras, ao supermercado e aos shoppings da cidade devem ficar atentos aos horários de funcionamento de cada estabelecimento.

No comércio de rua, a maioria das lojas devem fechar nessa quinta-feira, 21, exceto aquelas que se habilitaram, junto ao Sindilojas Mossoró, para funcionar no feriado. A solicitação e pagamento das taxas de funcionamento devem ser feitas até esta quarta-feira, 20. A projeção é de que as grandes franquias funcionem normalmente nesse feriado.

A possibilidade de trabalho no feriado de Tiradentes se dá em virtude da Convenção Coletiva do Trabalho, firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró, que representa os empresários, e o Sindicato do Comércio de Mossoró, que representa os trabalhadores que atuam no comércio de Mossoró. De acordo com o acordo, os comerciários só não poderão trabalhar, de jeito nenhum, nos dias 25 de dezembro, 1 de janeiro, 1 de maio e na segunda-feira de carnaval.

Além do comércio de rua, os supermercados também atuarão de forma diferenciada nesse feriado. As grandes redes de supermercados que atuam em Mossoró informaram que os locais funcionarão em horário reduzido, das 7h às 13h. O horário normal de funcionamento será retomado na sexta-feira, 22 de abril.

No Partage Shopping Mossoró, as lojas também abrirão em horário reduzido, das 14h às 20h. Já a praça de alimentação e as lojas destinadas ao lazer, funcionarão das 11h às 22h. Em relação ao cinema, ele funcionará de acordo com os horários dos filmes que estão em cartaz. No Oitava Rosado Mall, a abertura dos empreendimentos ocorre de forma facultativa e pode variar de uma loja para a outra, uma vez que o espaço será aberto durante todo o feriado.

Nesta quarta-feira, 20, o Governo do Estado publicou uma portaria que institui ponto facultativo na sexta-feira, 22 de abril. Dessa forma, além de não funcionar durante o feriado, os órgãos públicos da administração direta e indireta também ficarão fechados na sexta, voltando ao funcionamento normal apenas na segunda-feira, 25. Os bancos também permanecem fechados nessa quinta-feira, retornando ao atendimento normal ao público na sexta-feira, 22.