Feira do Livro de Mossoró tem início nesta quarta

Agecom/UERN

Pelo segundo ano seguido, a Feira do Livro de Mossoró será realizada na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern). A 17ª edição do evento tem início nesta quarta-feira, 02, e segue até sábado, 05, nos espaços das faculdades de Ciências Econômicas (Facem), Letras e Artes (Fala) e Educação (FE), no Campus Mossoró.

A programação tem início a partir das 9h com a abertura dos estandes à visitação. Às 18h30, o Mestre Concriz apresenta sua tradicional embolada de coco antes da abertura oficial, às 19h. Em seguida, a roda de conversa Pratas da Casa, com as professoras Leila Maria de Araújo Tabosa e Araceli Sobreira Benevides e os professores Ailton Siqueira de Sousa Fonseca e José Sueldo Câmara Ferreira, encerra as atividades do primeiro dia.

Nos dias seguintes, haverá palestras, apresentação de escolas, bate-papos com autores e artistas, lançamento de livros, poesia, exposição, contação de histórias, dança, teatro e música, entre outras atrações.

O jornalista Rilder Medeiros, organizador da Feira do Livro, conta que essa será a maior edição em termos de variedade e opções de livros, muitos com preços promocionais. “Esperamos que essa seja a Feira com maior representatividade editorial de todos os anos, com as livrarias trazendo e expondo livros de editoras de todo o país e de todos os tamanhos”, disse.

Editora da Uern

Iniciando as comemorações pelos 15 anos, a Edições Uern marcará presença mais uma vez na Feira do Livro. No seu espaço, contará com exposição de obras impressas, QR codes para acesso a livros digitais, palestras e conversa com autores.

“As expectativas para a 17a. Feira do Livro de Mossoró são as melhores possíveis. A Edições Uern ganha nova oportunidade de mostrar nosso catálogo, aumenta o espaço físico e a participação nas atividades da Feira e se mostra à sociedade e à comunidade acadêmica”, comentou o professor Fabiano Mendes, diretor da editora.