Feira do Livro de Mossoró supera expectativas de público visitante

Agecom Uern

A 18ª Feira do Livro de Mossoró já superou positivamente em variedade de títulos e em presença de visitantes. É o que afirma o jornalista Rilder Medeiros, coordenador do evento, que está sendo realizado na Faculdade de Educação, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FE/Uern).

“Ainda não temos os números precisos, mas avaliação que a gente consegue fazer agora é que a Feira superou a nossa expectativa”, diz o jornalista. Considerando apenas as escolas visitantes, foram cerca de 70 mil visitantes, de 350 escolas de 35 municípios da região. A Feita conta ainda com a visitação de estudantes da Uern e da comunidade.

Para Rilder Medeiros, o fato de a Feira do Livro estar sendo realizada na Faculdade de Educação foi um salto bastante positivo. “Temos o envolvimento de estudantes e professores da Faculdade e demais departamentos da Uern. Em conversas com os expositores e editores, percebemos que tem mais gente participando da Feira”, avalia Rilder, destacando que a parceria com a Uern foi fundamental para o sucesso do evento.

Com uma variada programação, a Feira do Livro de Mossoró tem o intuito de envolver a cidade em uma celebração literária, promovendo o diálogo entre leitores, escritores e a comunidade. Ademais, o evento tem como proposta de incentivar a divulgação da cultura e formação de novos leitores, como, por exemplo, o pequeno Nícolas Heitor, de 7 anos.

Junto com sua turma da educação infantil, Nícolas participa ativamente das atividades e se encanta com as possibilidades do mundo da leitura. “Estou gostando muito dos livros e das brincadeiras”, afirma.

A estudante de Pedagogia da Uern, Maria Fernanda, que atua como monitora da sala de leitura na Feira do Livro, afirma que é muito gratificante manter esse contato com os pequeninos. “É muito bom ver essas crianças e incentivar novos leitores. A gente adora esses eventos porque a sala sempre fica muito cheia e as crianças gostam muito de ver a sala toda colorida e cheia de livros. Ficamos muito felizes de receber todos eles”, declara.

A programação da Feira do Livro de Mossoró segue até as 21h desta sexta-feira. A programação contará com exposição de estandes e às 19h, terá recital poético, em homenagem aos 75 anos do poeta Antônio Francisco.

Desde sua criação, a Feira do Livro de Mossoró tem sido um espaço de encontro e reflexão sobre a importância da literatura e da educação na transformação social. Com uma programação que inclui palestras, lançamentos de livros, oficinas e atividades interativas, o evento se tornou uma referência cultural na região, promovendo o diálogo entre autores e leitores e fomentando o desenvolvimento da cultura potiguar.