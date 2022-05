Feira do Livro de Mossoró começa nesta terça-feira

A partir desta terça-feira, 3, o Campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) será a capital da leitura. A instituição sediará a Feira do Livro de Mossoró, evento realizado pela última vez em 2019. A abertura oficial da Feira será às 19h, no Palco das Letras.

O evento, que contará com palestras, bate-papos, contações de histórias e apresentações culturais, segue até 6 de maio com entrada gratuita. Nesta edição, o evento contará com cerca de 15 livrarias e editoras do Rio Grande do Norte e de outros estados e mais de 50 horas de programação cultural e literária.

“Podemos dizer que a Feira do Livro de Mossoró está renascendo. Depois de dois anos sem realizá-la, por causa da pandemia, conseguimos, com o envolvimento da Uern e do Governo do Estado, trazer de volta um dos principais eventos literários do Nordeste. Com a 16ª edição, a Feira do Livro de Mossoró começa agora, em 2022, um novo capítulo da sua história. Esperamos poder contar com a visitação e o engajamento de sempre da população mossoroense e região”, afirmou o organizador da Feira, Rilder Medeiros.

Para a reitora Cicília Maia, a Feira do Livro é uma oportunidade de troca de saberes e conhecimento para estudantes, professores e comunidade em geral. “A universidade é a casa do conhecimento e do intercâmbio de saberes e experiências. Temos certeza que teremos uma semana muito bonita, de reencontro do público com essa feira que já faz parte da história da cidade”, comenta.

Em quinze edições, a feira já reuniu mais de 800 mil visitantes, trazendo a Mossoró nomes ilustres da literatura brasileira. Nesta edição, uma das atrações é o poeta Antônio Francisco, doutor honoris causa da Uern.