Feira do Livro de Mossoró 2024 começa nesta quarta

A Feira do Livro de Mossoró, que este ano celebra sua retomada no calendário cultural da cidade, abre suas portas no dia 09 de outubro com um tributo especial ao poeta Antônio Francisco. Aos 75 anos, o icônico poeta será o grande homenageado da cerimônia de abertura, que ocorrerá no “Palco das Letras” a partir das 19h30. Desta vez, o evento será na Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern).

A homenagem será conduzida pelo poeta Jadson Lima, um jovem escritor do bairro Bom Jesus, conhecido por sua conexão com a cultura popular e o lirismo que marca a poesia de Antônio Francisco. O evento, organizado pelo jornalista Rilder Medeiros, tem como destaque a parceria com a Uern, que, segundo o organizador, tem sido fundamental para a realização da Feira.

“A parceria com a Uern é o que tem viabilizado a realização do evento, ainda mais por ser dentro do espaço universitário num ambiente de leitura”, afirmou Medeiros, reforçando o papel da universidade na manutenção da feira.

Além da homenagem ao poeta mossoroense, a grande novidade deste ano é a participação expressiva de autores independentes, que contarão com um espaço exclusivo para lançamentos e encontros com o público.

Mais de 30 escritores independentes estão confirmados, nomes que podem ser acompanhados no Instagram oficial do evento. Essa iniciativa reflete o compromisso da Feira com a promoção da produção literária local e a democratização do acesso à literatura, oferecendo visibilidade a escritores emergentes.

Autores independentes e programação diversificada marcam a edição

A Feira do Livro de Mossoró deste ano se destaca também por sua programação diversificada, com oficinas, lançamentos de livros e rodas de conversa que prometem atrair não apenas a comunidade acadêmica, mas também escolas municipais e estaduais.

Segundo o professor Esdras Marchezan, titular da Pró-Reitoria de Extensão da Uern (Proex), “para a Uern, é uma satisfação receber mais uma edição da Feira do Livro de Mossoró, um evento já tradicional no calendário da cidade”.

Marchezan destacou ainda a importância da universidade na continuidade do projeto, que em anos anteriores sofreu com interrupções. “Por meio dessa parceria, a Universidade contribuiu para que a feira não acabasse, e a cada ano buscamos contribuir da melhor forma”, ressaltou.

A diretora da Faculdade de Educação (FE) da Uern, professora Meyre Ester, enfatizou a relevância da Feira como um espaço de intercâmbio de saberes. “A universidade, como espaço de produção do conhecimento, tem como função primordial a difusão e a socialização. Ao apoiar a realização da Feira do Livro, ela se abre para a comunidade, promovendo a troca e a valorização de diferentes saberes”, declarou.

Segundo Meyre, a programação da Faculdade de Educação será voltada especialmente ao público infantojuvenil, com atividades formativas que ultrapassam o ambiente de sala de aula.

Com uma programação oficial que vai até o dia 11 de outubro, a Feira do Livro de Mossoró promete envolver a cidade em uma celebração literária, promovendo o diálogo entre leitores, escritores e a comunidade. A abertura oficial, que contará com autoridades e escritores convidados, será marcada pela emoção e reconhecimento da importância da literatura para a cultura mossoroense e potiguar.

Confira a programação neste link.