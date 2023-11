Febre aftosa: Prefeitura de Mossoró realiza repescagem em comunidades rurais

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), realizou neste mês de novembro a vacinação contra a febre aftosa. A segunda etapa iniciou no dia 1º e prosseguiu até o último dia 24. A imunização ocorreu em mais de 100 comunidades rurais do município.

A equipe de vacinadores da Secretaria de Agricultura voltará a algumas localidades para imunizar os animais que não foram vacinados no período. A chamada repescagem passará por 9 comunidades nesta semana, conforme cronograma divulgado pela Seadru.

A ação terá início nesta terça-feira (28) em Cajazeiras, Alto da Pelonha e Senegal. Já na quarta-feira (29) é a vez de Bom Jesus, Sítio Fontenele e mais uma vez em Senegal. Por fim, na quinta-feira (30) os vacinadores estarão no Assentamento Favela, Hipólito I e Santana (à esquerda da BR 110).

“Nessa repescagem vamos em alguns locais que já passamos e por algum motivo não conseguimos vacinar os animais. Remarcamos a ida nesses locais e combinamos com os proprietários para seguirem nossas recomendações para a vacinação do rebanho. Iniciaremos essa repescagem amanhã (terça-feira) e finalizaremos no próximo dia 30 (quinta-feira)”, explicou o médico veterinário Aluísio Sousa, responsável pela vacinação contra a doença na Secretaria de Agricultura.

DADOS

O levantamento mais recente aponta que 1.758 animais foram vacinados nesta segunda etapa da vacinação. O grupo alvo nesta etapa eram animais de até 2 anos. A primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa realizada no primeiro semestre de 2023 imunizou 4.966 bovinos.

O número superou a expectativa inicial da Secretaria de Agricultura, que era de 4.500 animais. Nesta etapa todos os animais precisavam ser vacinados. Mais de 400 agricultores mossoroenses foram beneficiados com a iniciativa da Prefeitura de Mossoró.

A febre aftosa é uma doença causada por um vírus altamente contagioso, com impacto econômico significativo, acometendo principalmente os animais de produção como bovinos, suínos, caprinos, ovinos e outros, em especial os de cascos bipartidos (cascos fendidos). A doença é raramente fatal em animais adultos, mas pode causar mortalidade entre os animais jovens.

CRONOGRAMA – REPESCAGEM

TERÇA-FEIRA (28)

Cajazeiras, Alto da Pelonha e Senegal

QUARTA-FEIRA (29)

Bom Jesus, Sítio Fontenele e Senegal

QUINTA-FEIRA (30)

Assentamento Favela, Hipólito I e Santana (à esquerda da BR 110)