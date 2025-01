FÉ – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – a fé

“Nada é impossível para quem tem fé. Creia!” (Ricardo Alfredo)

FÉ

Tenho ouvido, em diversas rodas de conversas que o conhecimento e a fé são opostas, e de forma simples, isso parece de senso comum. Alguns mais apressadinhos chegam a dizer que são tão opostas, como a luz e as trevas.

No entanto, quando usamos a metodologia correta da nossa ciência, compreendemos que a fé é um dos saltos que leva ao conhecimento, ou seja, ela é o sine qua non do conhecimento.

Vejamos alguns pontos importantes sobre a fé:

A ideia do ouvir a mensagem – Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. (Romanos 10:17)

A percepção de uma nova vida – Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. (2 Coríntios 5:7)

A graça com instrumento de fé – Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, para que ninguém se glorie. (Efésios 2:8-9)

A visão da fé – Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. (Hebreus 11:1)

O poder da fé – Ele respondeu: “Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: ‘Vá daqui para lá’, e ele irá. Nada será impossível para vocês. (Mateus 17:20)

A intervenção da fé – Jesus respondeu: “Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: ‘Levante-se e atire-se no mar’, e assim será feito. (Mateus 21:21)

A necessidade da fé – Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. (Hebreus 11:6)

A fé transformadora – Jesus respondeu: “Mulher, grande é a sua fé! Seja conforme você deseja”. E, naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. (Mateus 15:28)

A fé da ação – Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: “Tenha bom ânimo, filho; os seus pecados estão perdoados”. (Mateus 9:2)

A relação entre a fé o conhecimento – fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. (Tito 1:2)

A vitória plena – O que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. (1 João 5:4)

O aviso da fé – Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. (1 Coríntios 16:13)

A firmeza da fé – Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. (1 Pedro 5:9)

A fé como ciência – para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. (1 Coríntios 2:5)

Guarda a fé – Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. (2 Timóteo 4:7)

Portanto, a fé estar interlaçada na alma humana, de forma que ela sempre se manifesta no momento certo. Então, use a sua fé e veja as transformações que ela traz.

Túmulo de José Leite de Santana, vulgo Jararaca, membro do bando de Lampião, morto em 1927 quando o bando entrou na cidade. O túmulo mais visitado no dia de finado, situado no Cemitério São Sebastião, em Mossoró

Partiu para eternidade Marina Colasanti, autora que entendeu a alma.

ACJUS – O ano acadêmico de 2025

O ano acadêmico de 2025 será todo ele dedicado a Confreira Zélia Macedo Heronildes, e hoje é o aniversário dessa grande representante Mossoroense. Zélia Macedo Heronildes colocou a nossa cidade no patamar da Elegância com seu estilo inconfundível de comunicação, postura cultural e educação nas relações das pessoas. Então, hoje, na data do seu aniversário, a ACJUS que aprendeu e aprende cada vez mais com Zélia, vem parabenizá-la com votos de saúde, paz emocional e fé na vida e em Deus.

QUERO SER

ANIVERSARIANTE

Parabéns para digna acadêmica Zélia Macedo, merecedora de toda minha admiração e bem querer, festejando a vida com bençãos de saúde e felicidades ao longo de sua existência. Feliz Aniversário

PROJETO MEMÓRIA ACADÊMICA TRAJETÓRIAS SÁTIRO POR NÓS…DEPOIMENTOS…

A Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, CONVIDA o seu Sodalício e interessados a participarem do Projeto Memória Acadêmica Trajetórias – Edição SÁTIRO POR NÓS…DEPOIMENTOS… evento a ser realizado no próximo dia 22/01/25 a partir das 9h no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, sede da ACJUS, Rua Cleodon Almeida, 100, Abolição II, CEP 59619-500 – Mossoró, RN. Dia 22 de janeiro, é data de aniversário do acadêmico e padre SÁTIRO CAVALCANTI DANTAS, nosso sócio fundador, primeiro ocupante e patrono da cadeira 28 e da nossa biblioteca, que se vivo estivesse, estaria completando 95 anos de existência. José Wellington Barreto – Presidente

EM 17 DE JANEIRO DE 1947, NASCIA ROTARY MOSSORÓ

Acontecia em terras mossoroenses a instalação do Rotary Clube de Mossoró, por esforço de valorosas figuras desta cidade, dentre as quais merece destaque: Enéas da Silva Negreiros, um grande prestador de estudos sobre a fundação desta instituição.

A cidade estava em plena festa de sua padroeira, era dezembro de 1942, quando chegou a esta urbe uma comitiva de rotarianos, onde deram as primeiras coordenadas para a instalação. Para que fosse dado o início aos trabalhos de criação do clube eram necessários no mínimo 20 membros. Logo, a comissão provisória foi composta pelo senhor Vicente Carlos de Sabóia Filho, diretor da Estrada de Ferro de Mossoró; o Juiz Zacarias Gurgel Cunha; o senhor Aristides Barcelos, gerente do Banco do Brasil.

Os primeiros estudos para a fundação deste clube ocorreram nas dependências do Hotel Avenida, de propriedade do comerciante Costinha de Horácio. Depois que a constituição desse Clube foi consolidada em 17 de janeiro de 1943, foi que ele passou a funcionar em uma das dependências da Prefeitura, na gestão do Prefeito Padre Mota, uma das figuras que lutou em prol do Rotary Clube de Mossoró.

Um mês depois de sua fundação, para a alegria dos rotarianos, no dia 15 de fevereiro de 1943 foi dado o registro no R. C. Internacional, vindo a receber o número 5.584. Sua primeira diretoria foi composta por Antônio Pádua de Miranda Mota, Presidente; Vicente Carlos de Sabóia Filho, vice; José da Fonseca Tinoco, diretor de protocolo; Alcides Dias Fernandes e Lauro do Monte Rocha, diretores sem pasta. Servindo a Mossoró e região.

“Em política, meu caro, sabe tão bem quanto eu, não existem homens, mas ideias; não existem sentimentos, mas interesses; em política, ninguém mata um homem: suprime-se um obstáculo. Ponto final”. (O Conde de Monte Cristo)

PROJETO MEMÓRIA ACADÊMICA TRAJETÓRIAS

Ano Acadêmico Zélia Macedo Heronildes.

O nosso primeiro encontro marcado para o dia 22/01 – 9h – no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, tem como histórico manter em evidência a imortalidade acadêmica do confrade Sátiro Cavalcanti Dantas, nosso sócio fundador, primeiro ocupante e patrono da cadeira 28, assim como patrono da biblioteca instalada no PCAMMM, visto que em 22 de janeiro, se vivo ele estivesse, estaria completando 95 anos de vida.

Nesse encontro, em conversas memoráveis, componentes do Sodalício ACJUS e convidados, estarão prestando depoimento sobre o inolvidável Sátiro Cavalcanti Dantas, rememorando fatos da trajetória de vida desse grande mossoroense que tanta falta faz à coletividade social da nossa cidade e do nosso estado.

Na mesma oportunidade, o acadêmico Charles Lamartine de Sousa Freitas, estará formalizando a entrega do acervo de livros doados por Sátiro à biblioteca instalada no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, a qual tem como patrono o próprio doador, Sátiro Cavalcanti Dantas.

Para quem não teve a oportunidade de adquirir o livro Sátiro, Uma Jornada Além da Fé, nesse evento, o acadêmico Geraldo Maia do Nascimento, estará presente com a sua importante obra.

Dois grandes homens da cultura mossoroense.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Leia e ore comigo – Salmo 17

O rei Davi roga ao Senhor que ouça o seu pedido urgente e que o proteja dos homens maus do mundo — Davi tem esperança de ver a face de Deus em retidão.

Oração de Davi.

1 Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor; dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos.

2 Venha o meu juízo de diante do teu rosto; os teus olhos vejam a retidão.

3 Puseste à prova o meu coração; visitaste-me de noite; examinaste-me, e nada achaste; propus que a minha boca não transgredirá.

4 Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor.

5 Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que os meus pés não vacilem.

6 Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir; inclina para mim os teus ouvidos, e escuta as minhas palavras.

7 Faze maravilhosas as tuas benevolências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua mão direita.

8 Guarda-me como à menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas,

9 Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me cercam.

10 Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente.

11 Eles nos têm cercado agora nossos passos, e abaixaram os seus olhos para a terra;

12 Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijos.

13 Levanta-te, Senhor, detém-no, derruba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada,

14 Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto; estão fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças.

15 Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça; satisfazer-me-ei da tua semelhança quando acordar.