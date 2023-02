Fé não é religião

—

Quem se interpôs entre o homem e Jesus embaralhou tanto seu legado que confunde até mentes bem desenvolvidas, como o escritor Henry Miller e Madre Teresa de Calcutá.

Incongruências que Roma enxertou no “Novo Testamento” levaram Miller a se definir como “homem religioso sem religião”.

A freira tentou ver o Amor divino no clero e disse não mais acreditar em Deus.

Felizmente, um bispo não dogmático a levou do deus de batina ao Deus de Jesus e ela transformou sua fé na maior caridade.

Miller (foto) largou o pertencimento manipulado por igrejas e passou a seguir Jesus, que manda procurar o Deus interior.

Ambos aprenderam a distinguir religiões e igrejas, obras humanas, e fé, criação divina.