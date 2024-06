FÉ E ESPERANÇA – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – O caminho

“Quando não há saída, a oração é o único caminho, então ore ao eterno e ele lhe responderá”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

FÉ E ESPERANÇA

Quando os dias são difíceis e escuros, e quando as dúvidas surgem como nuvens escuras, há uma orientação das Sagradas Letras que traduzem as mais ternas orientações e consolo aos que sofrem.

Então, eis algumas passagens bíblicas que podem gerar no coração a esperança e a fé.

Convite a você, meu amigo e minha amiga, a ler e refletir com o coração aberto para receber do espírito de Deus consolo e paz.

Renovar a Confiança em Deus

“Por isso, vos digo que tudo o que pedireis, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis.” (Marcos 11:24)

“Todavia é preciso pedir com fé, sem duvidar, porque aquele que dúvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para outro.” (Tiago 1: 6)

“Ó Senhor Deus, em ti eu busco proteção. (….) Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza; guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois tu és o meu refúgio; nas tuas mãos entrego a minha vida.” (Salmo 31)

Fortalecer a Fé

“Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé.” (Marcos 9:29)

“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem”. (Hebreus 11:1)

Que o Deus da esperança encha vocês de completa alegria e paz na fé, para que vocês transbordem de esperança, pela força do Espírito Santo.” (Romanos 15:13)

Esperança e Renovação

“Esperança que tarda deixa doente o coração; desejo que se realiza é árvore de vida.” (Provérbios 13:12)

“Bendito o homem que confia em Javé, e em Javé deposita a sua segurança. Ele será como a árvore plantada à beira d’água e que solta raízes em direção ao rio. Não teme quando vem o calor, e suas folhas estão sempre verdes; no ano da seca, não se perturba, e não para de dar frutos.” (Jeremias 17:7-8)

“Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel.” (Hebreus 10:23)

Que o Deus da esperança encha vocês de completa alegria e paz na fé, para que vocês transbordem de esperança, pela força do Espírito Santo. (Romanos 15:13)

Renovação

“Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles”. (Coríntios 4:16-17)

“Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração.” (Romanos 12:12)

Portanto, medite diariamente e busque conversar com o Eterno. Certamente, a doce presença do Eterno lhe trará calma que logo transbordará no seu coração.

UM AMIGO, UM IRMÃO…

O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão.

CASAL LIDER DA AMOL

Mestre Elder e sua esposa dona Zélia no café da manhã.

VOTAÇÃO NA AMOL

Neste sábado, dia 29 de junho de 2024, a AMOL – Academia Mossoroense de Letras, em gesto democrático deu início a escolha de seu mais novo membro.

COMUNICADO ACJUS I

ACJUS – conforme já anunciado, a posse da nossa diretoria EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL e DEPARTAMENTOS se dará no próximo dia 12/07/24 – no Plenário da Câmara Municipal a partir das 17h. Precisamos da presença do nosso corpo acadêmico por completo diante do fato da posse com a necessidade da foto histórica que será um marco de nossas vidas. Brevemente o secretário Everkley Magno Freire Tavares estará oficializando os procedimentos atinentes ao cerimonial da sessão, convocando a todos. Após a solenidade, estaremos indo ao Dona Salada para a confraternização (cada um com sua comanda). Assim, esperamos o agendamento de todos.

CONSTRUÇÃO ACJUS

O auditório Dr. Elder Heronildes está de vento em popa. E sua coordenação é do próprio presidente da instituição.

PENSAMENTO – Vitória certa.

“Deus ainda fala com os homens. Mesmo em meio a tempestade, creia, creia, creia que Ele estar no comando. A peleja não é tua, pode descansar, a peleja não é tua, pode glorificar. Parai e estais quieto, somente louva e adora. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

VISITA II NA ACJUS

ACJUS no PCAMMM recebendo a escritora Lúcia Rocha e o acadêmico Carlos Alberto Lima Filgueira. Lúcia veio deixar em primeira mão o seu novo livro O Menino Que Enfrentou Lampião, A Saga de Rodolfo Fernandes, o qual foi lançado dia 25.06.24 terça-feira, as 17h no Memorial da Resistência.

XX JORNADA CULTURAL – museu do sertão

COMISSÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FOLCLORE

PROGRAMAÇÃO OFICIAL CARIRI CANGAÇO JARDIM 2024

CARIRI CANGAÇO JARDIM – Chapada do Araripe – Ceará – Nordeste do Brasil – 27 de junho de 2024- Quinta-Feira

NOITE – NOITE SOLENE DE ABERTURA

Escola Profissionalizante Dr. Napoleão Neves da Luz

Estrada Sítio Engenho d’Água, S/N Jardim CE

18h Abertura Festiva da Feira de Livros

19h Início da Noite Solene

Recepção Artística

Grupo dos Karetas de Jardim

Grupo de Xaxado “Os Cabras de Lampião”

Formação da Mesa Solene de Abertura

MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço

ANIZIÁRIO JORGE COSTA – Prefeito Municipal de Jardim

ADRIANO CARVALHO – Presidente da Comissão Organizadora

LUIZ PEREIRA LEMOS – Vice-presidente da Comissão Organizadora

JOSE NAPOLEÃO ARAUJO – Presidente Câmara Municipal

ROMEU DOS SANTOS SOUSA- Diretor da Escola Profissionalizante

LEMUEL RODRIGUES- SBEC Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço

ARCHIMEDES MARQUES- Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço

LEONARDO GOMINHO – Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino

ANGELO OSMIRO BARRETO – GECC Grupo de Estudos do Cangaço do Ceara

BISMARCK MARTINS – GPEC Grupo Paraibano de Estudos do Cangaço

JUNIOR ALMEIDA – GECAPE Grupo de Estudos do Cangaço de Pernambuco

19h Hino Nacional

19h15 – Entrada do Estandarte 15 Anos do Cariri Cangaço

Conselheiros Cariri Cangaço: CÉLIA MARIA PARAHYBANA – João Pessoa PB

Capitão QUIRINO SILVA – João Pessoa PB

19h40 – Apresentação do Cariri Cangaço

Conselheiros;

EMANUEL ARRUDA – Princesa Isabel PB

CRISTINA COUTO – Lavras da Mangabeira CE

19h50 – Cumprimentos aos Convidados

MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço

ANIZIÁRIO JORGE COSTA – Prefeito Municipal de Jardim

ADRIANO CARVALHO – Presidente da Comissão Organizadora

20h30 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”

Prefeito Aniziário Jorge Costa

Comenda entregue por Conselheiro CLÊNIO NOVAES – S J Belmonte

Luiz Pereira Lemos

Comenda entregue por Conselheiro BOSCO ANDRÉ – Missão Velha

Romeu dos Santos Sousa

Comenda entregue por Conselheiro ORLANDO CARVALHO – Pedro Alexandre

Herton Ferreira Cabral

Comenda entregue por Conselheira LUMA HOLANDA – João Pessoa

5.Adriano Carvalho

Comenda entregue por Conselheiro JOAQUIM PEREIRA – Recife

João Paulo de Souza Costa

Comenda entregue por Conselheiro LEONARDO GOMINHO – Floresta

7.Miguel Pereira de Morais

Comenda entregue por Conselheiro JORGE FIGUEIREDO – Entre Rios

Associação Remanescentes do Quilombo Serra dos Mulatos

Comenda entregue por Conselheiro LEANDRO CARDOSO – Teresina

22h – Passagem do Estandarte do Cariri Cangaço

Atual Sede: Jardim CE

ADRIANO CARVALHO – LUIZ LEMOS – JOÃO PAULO SOUZA

Próxima Sede: João Pessoa PB

BISMARCK MARTINS – LUMA HOLANDA – PROFESSOR PEREIRA – EMMANUEL ARRUDA

22h10 – Jantar no Buffet Mistura Fina no Bairro Frei Damião com animação da Banda de Forró Pé de Serra “OS CINCO DE JARDIM”

28 de junho de 2024- sexta-feira – MANHÃ

8h -SAÍDA PARA VISITA TÉCNICA

Distrito de Cacimbas

Local da Morte do Cangaceiro João Vinte e Dois

“Os Marcelinos”

Pesquisador e Escritor José Francisco São Paulo SP

10h30 – VISITA AO MIRANTE DA MÃE BAIOCA

Chapada do Araripe – Jardim CE

12h30 – ALMOÇO EM JARDIM

TARDE – 14h – CONFERÊNCIAS E DEBATES

Escola Profissionalizante Dr. Napoleão Neves da Luz

Estrada Sítio Engenho d’Água, S/N Jardim CE

Jardim; Berço da História e Coronelismo no Cariri Cearense

Donatila Coutinho Jardim CE

Coronel Daudet Gondim e a Força do Coronelismo em Jardim

Adriano Carvalho Jardim CE

Beata Maria de Araújo, o Milagre da Hóstia e a Fé do Povo Romeiro

Renato Dantas Juazeiro do Norte CE

O Cangaceiro Mandu Ladino

Leandro Cardoso Teresina PI

A Saga de Antônio da Piçarra

Vilson da Piçarra Brejo Santo CE

Floro Bartolomeu: Entre o Poder da Fé e do Bacamarte

Ângelo Osmiro Barreto Fortaleza CE

O Cangaço em Jati

Luiz Bento Jati CE

As Ligações do Pajeú Pernambucano com o Cariri do Ceara

Luiz Ferraz Filho Serra Talhada PE

NOITE – 19h30 EXIBIÇÕES

Escola Profissionalizante Dr. Napoleão Neves da Luz

Estrada Sítio Engenho d’Água, S/N Jardim CE

19h40 – APRESENTAÇÃO

“Reflexões Sobre Mulher Rendeira”

Leandro Cardoso

20h – APRESENTAÇÃO DE FILME

“Acordo com Lampião? Só na Boca do Fuzil”

Moacir Assunção

Marcelo Felipe Sampaio

29 de junho de 2024- sábado

MANHÃ – 8 h -SAÍDA PARA VISITA TÉCNICA

Casarão do Sítio Belo Horizonte

Chapada do Araripe, JARDIM CE

9h30 ROTEIRO TURISTICO PELAS RUAS DE JARDIM

Visita a Oficina do Mestre Simião

Entrega de Comenda do Mérito Cultural a

José Pereira Figueiredo

Simião Pereira de Figueiredo

Visita ao Museu Histórico Municipal

Entrega de Comenda do Mérito Cultural

Museu Histórico Municipal

Visita ao Museu de Paleontologia

Entrega de Comenda do Mérito Cultural

Museu de Ciências Naturais e de História Barra do Jardim

Visita a Farmácia Centenária de Daudet Gondim

Entrega de Comenda do Mérito Cultural

Pharmacia Daudet

Visita ao Cruzeiro da Matriz

12h30 – ALMOÇO EM JARDIM

TARDE – 14h – CONFERÊNCIAS E DEBATES

Escola Profissionalizante Dr. Napoleão Neves da Luz

Estrada Sítio Engenho d’Água, S/N Jardim CE

APRESENTAÇÃO ARTISTICA

“A Voz do Brasil”

RITA PINHEIRO – “A Garimpeira da Cultura”

Pinto Madeira: O Homem, o Mito

Heitor Feitosa Macedo Crato CE

Antônio Quelé e a Fazenda Santo André

Valdir Nogueira São José de Belmonte PE

Coronel Santana da Serra do Mato

João Bosco André Missão Velha CE

As Tramas de Isaias Arruda

João Tavares Calixto Junior Juazeiro do Norte CE

Cícero Romão Batista – O Santo do Juazeiro

Roberto Junior Juazeiro do Norte CE

Dona Fideralina Augusto Lima – A Coronela do Sertão

Cristina Couto Lavras da Mangabeira CE

A Tragédia das Guaribas – Chico Chicote

Bruno Yacub e Herlon Fernandes Brejo Santo CE

NOITE LIVRE – 30 de junho de 2024- domingo

MANHÃ

8h – LANÇAMENTO DE LIVROS

Escola Profissionalizante Dr. Napoleão Neves da Luz

Estrada Sítio Engenho d’Água, S/N Jardim CE

10h -VISITA

CASARÃO DA FAMÍLIA RORIZ

10h30 ENTREGA DE COMENDA A FAMÍLIA RORIZ

Entrega à Matriarca da Família Roriz

Laís de Sá Roriz

ACJUS – presenças dos acadêmicos

ACJUS – Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros hoje bastante visitado com as presenças dos acadêmicos Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia Sobrinho, Francisco Canindé Maia, Antônio Clóvis Vieira, Vanda Maria Jacinto, Antônio Marcos de Oliveira e Petronilho Hemetério Filho, além dos confrades Antônio Filemom Rodrigues Pimenta, Amicherlany Gualtier, Eriberto Monteiro, o poeta Antônio Nilson, Francinete Fernandes de Souza e Roberto Barreto. Logo mais teremos novos registros.

Nessa mesma oportunidade, a nossa segunda vice-presidente, Vanda Maria Jacinto presenteou a biblioteca acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas com um exemplar do livro Tributo Kalliane Amorim (café & Poesia), agradecemos e temos certeza de que essa fonte de pesquisa imortaliza a história de Kalliane Amorim.

LIVRO – LANÇAMENTO

1° CICLO DE DEBATES DO IHGAL

AS QUINTAS CULTURAIS.

RECONHECIMENTO

ACJUS para o nosso corpo acadêmico e a coletividade Mossoroense e Nacional, a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, ontem deu mais um passo importante no ciclo de registros culturais e Sociais perante as autoridades públicas em Mossoró. Se antes já reconhecida de utilidade pública perante o estado e o município, agora também somos patrimônio histórico e cultural imaterial. Bom se registrar que a nossa sede, palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros é declarado patrimônio histórico e cultural no âmbito do Rio Grande do Norte e do Município de Mossoró. Também registramos que desde 2016 temos registro no Ministério da Cultura e que o PCAMMM é recomendado pelo Ministério da Cultural como equipamento a ser visitado em Mossoró dada a sua contribuição cultural e as fontes de pesquisa. Lei número 4.140 de 27 de maio de 2024, sancionada e publicada ontem no Diário oficial do Município de Mossoró. No gênero e talvez umas das poucas na América Latina a ter uma essa certificação. Parabéns para ACJUS. Parabéns para o nosso corpo acadêmico. Parabéns, Mossoró por mais um pioneirismo.

COMUNICADO DO MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes, comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 02 de maio a

30 de julho do corrente ano (2024), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail [email protected].

Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II.

Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fazer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser enviada por WhatsApp ao Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

DIA DA VISITA: 20 de agosto (terça-feira) do corrente ano. HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas. ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró. LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7. WHATSAPP: (84) 99972-2139. E-MAIL: [email protected]

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS (ACJUS) – COMUNICADO AOS ACADÊMICOS

Conforme já anunciado, a posse da nossa Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Departamentos se dará no próximo dia 12/07/24, no Plenário da Câmara Municipal de Mossoró, a partir das 17h.

Precisamos da presença do nosso corpo acadêmico por completo diante do fato da posse ter a necessidade da foto histórica que será um marco de nossas vidas.

Brevemente, o secretário Everkley Magno Freire Tavares estará oficializando os procedimentos atinentes ao cerimonial da sessão, convocando a todos.

Após a solenidade, estaremos indo ao Dona Salada para a confraternização (cada um com sua comanda).

Assim, esperamos o agendamento de todos.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Ricardo Alfredo vem apresentando uma programação especial com diversos vídeos no programa da TV Câmara de Mossoró no RN. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

A CABEÇA DO GIGANTE

Esta escultura é uma genial obra do artista plástico “Bibiu de Lajes” (José Wellington Pereira da Silva), feita em concreto armado, com 3 metros e 30 centímetros de altura por 3 metros e 15 centímetros de largura e 12 toneladas de peso. É a maior e a mais importante obra de arte do acervo do Museu do Sertão. Ela foi confeccionada no ateliê do citado escultor na cidade de Lajes-RN e foi trazida em uma carreta para o Museu do Sertão, em Mossoró-RN. Sua base de concreto foi erigida ao ar livre no Pátio das Artes Vingt-Un Rosado, do Museu do Sertão. Sua inauguração estava prevista para ocorrer por ocasião da XVII Jornada Cultural do Museu do Sertão, no dia 5 de dezembro de 2020, mas devido ao recrudescimento da pandemia da COVID-19 foi adiada para o dia 6 de fevereiro de 2021.

DADOS SOBRE ESTA OBRA DE ARTE.

* NOME: Cabeça do Gigante.

* MATERIAL: Concreto armado.

*ESCULTOR: Bibiu de Lajes (José Wellington Pereira da Silva).

* ALTURA: 3,30 metros.

* LARGURA: 3,15 metros.

* PESO: 12 toneladas.

* LOCAL ONDE FOI CONSTRUÍDA: Lajes-RN.

* LOCAL ONDE SE ENCONTRA: Museu do Sertão (Mossoró-RN).

*DATA DA INAUGURAÇÃO: 06-02-2021.

OBSERVAÇÃO: Esta obra foi um presente do escultor Bibiu de Lajes e da Professora Susana Goretti Lima Leite ao Museu do Sertão.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia e ore comigo – Vivendo uma Vida de Milagres.

Em nossa geração de vasto conhecimento científico, para alguém acreditar em milagres é como achar uma agulha no palheiro. Porém, alguns destemidos e inovadores da fé resolveram buscar e vivenciar o sobrenatural do Eterno. Contudo, por diversas vezes aceitamos os limites determinados pela nossa racionalidade científica e passamos a ter medo do secreto e do segredo que possa vir do Eterno. E essa nossa ação é quem pode determinar a aceitação do operar do Espírito do eterno.

Quando povo do Eterno, se encontraram diante de um empecilho claramente intransponível, que era o Mar Vermelho, a solução foi confiar na providência de Deus e marchar contra o mar. Desta mesma forma todos os dias encaramos desafios e provas, que aparentemente é grande demais para nossa capacidade. No entanto, a história da fé nos treina física e mentalmente para adorarmos ao altíssimo em qualquer situação e dessa forma nasce uma fé inabalável no impossível, que produz milagres.

A libertação do sistema mundano, o pecado, é algo extraordinário e que devemos, através dela, buscar uma vida plena e cheia do sobrenatural de Deus. Certamente, o racionalismo e o método científico são importantes para o desenvolvimento de nossa ciência. Porém, o sobrenatural não tem e nem terá uma explicação humana, pois estamos falando do divino, que deixa o ser cheio de sua presença e de suas maravilhas. Seja hoje cheio de Deus.

Portanto, jamais devemos permitir que o medo, a angústia, a dor e a tristeza venham abalar e destruir a nossa comunhão com o Eterno. Então, exerça sua fé, a sua coragem. E jamais esqueçamos que, mesmo diante do impossível, devemos declarar: “O Senhor lutará por mim, então somente devo acalmar-me”.