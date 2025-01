Fazenda considera manter isenção do IR em dois salários mínimos no Orçamento de 2025, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (14) que o governo considera manter a faixa de isenção do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) em dois salários mínimos em 2025.

Considerando o reajuste do salário mínimo, de R$ 1.518, a faixa de isenção subirá para R$ 3.036 neste ano.

“É a orientação que recebemos do presidente [Lula]”, disse o ministro a jornalistas.

Haddad disse também que a “inconsistência” identificada na proposta do governo de ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda para R$ 5 mil ainda não foi solucionada pela equipe econômica.

O governo quer enviar uma proposta ao Congresso Nacional que seja neutra, isto é, não haverá perda nem aumento de arrecadação.

“Estão terminando as simulações que eu pedi, mas não foram concluídas ainda. A Receita [Federal] está terminando. Já era para ter terminado, mas eles pediram mais dias”, disse Haddad.

O ministro afirmou que a reforma da renda será enviada ao Congresso Nacional após a eleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. “As medidas vão sendo encaminhadas à medida que forem ficando prontas”, disse.

Haddad voltou a dizer que a prioridade do governo neste início de ano é aprovar a Lei Orçamentária Anual. A expectativa do governo é de aprovar o Orçamento de 2025 já no retorno do recesso parlamentar, em fevereiro.