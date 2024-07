FATOS E DETALHES SOBRE O ATENTADO AO EX-PRESIDENTE DONALD TRUMP

Ney Lopes

A tentativa de assassinar o ex-presidente Donald Trump resultou infrutífera.

O disparo atingiu Trump de raspão na Pensilvânia, mas matou um participante do comício e feriu gravemente outros dois.

Trump sofreu apenas ferimentos leves. Com muitos membros da imprensa presentes, o Times, como outros jornais, conseguiu publicar relatos diretos do que as pessoas viram acontecer.

Uma testemunha disse que viu o momento em que o Serviço Secreto disparou os tiros fatais que tiraram a vida do atirador.

“Eles explodiram a cabeça dele. O Serviço Secreto explodiu a cabeça dele”, disse o apoiador ao canal.

Simon J Levien foi outra testemunha, escrevendo que no caos do rescaldo, ele ouviu um homem gritar: “Trump foi eleito hoje, pessoal… Ele é um mártir. ”

Desde que Ronald Reagan foi baleado por John Hinkley Jr. em 1981, não houve um ato tão dramático de violência dirigido contra um presidente – ou candidato presidencial.

Ela remonta a um momento mais sombrio na história dos EUA, mais de meio século atrás, quando dois irmãos Kennedy — um presidente e um candidato presidencial — foram abatidos por balas assassinas. Líderes dos direitos civis como Medgar Evers, Martin Luther King Jr e Malcolm X também perderam suas vidas em violência política.

Assim como hoje, a década de 1960 foi marcada por intensa polarização uma arma de fogo e um indivíduo disposto a usá-la podiam mudar o curso da história.

Violência política

A imagem — de um Sr. Trump sangrando, com o punho no ar, sendo escoltado para longe — foi rapidamente publicada nas redes sociais por seu filho Eric Trump com a legenda: “Este é o lutador que a América precisa”.

O presidente Joe Biden apareceu na TV logo após o tiroteio e disse que não havia lugar na América para violência política como essa. Ele expressou preocupação com seu oponente republicano e disse que esperava falar com ele mais tarde esta noite.

Democratas

A campanha eleitoral do Sr. Biden suspendeu todas as declarações políticas e está trabalhando para retirar seus anúncios de televisão o mais rápido possível, acreditando claramente que seria inapropriado atacar Donald Trump neste momento e, em vez disso, concentrando-se em condenar o que aconteceu.

O presidente Biden condenou o tiroteio no comício de Trump na Pensilvânia. “Não há lugar para esse tipo de violência”, disse ele. “É doentio, é doentio.”

Biden procura Trump

Biden disse que tentou entrar em contato com Trump, que estava com seus médicos.

“Não podemos permitir que isso aconteça. Não podemos ficar assim.”

Biden disse, acrescentando que agências federais estão envolvidas na investigação do tiroteio.

Outros casos de atentados

A perseguição de Trump durante a campanha presidencial atraiu comparações ao assassinato do candidato democrata Robert F. Kennedy em 1968, um ano sangrento que também viu o assassinato do líder dos direitos civis Martin Luther King Jr. e violência na Convenção Nacional Democrata em Chicago, que sediará o mesmo evento este ano.

Mas a violência política não parou desde então. Em 2011, a então deputada Gabrielle Giffords, democrata do Arizona, ficou com danos cerebrais após levar um tiro na cabeça em um evento no qual seis pessoas foram mortas.

Em 2017, um atirador abriu fogo em um treino de beisebol do Congresso Republicano, atirando no então líder da maioria na Câmara, Steve Scalise, e em outros três .

A nação também ainda está processando o ataque ao Capitólio dos EUA por apoiadores de Trump em 6 de janeiro de 2021.