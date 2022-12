FATOS: “CURIOSIDADES DAS COPAS DO MUNDO”

Ney Lopes

As Copas do Mundo têm mais de 90 anos de história e sempre mobilizaram o planeta.

São inúmeras as “zebras”, ascensão de seleções menores, assim como a queda precoce de grandes países.

A competição é marcada por fatos e curiosidades, que entraram para a história.

Vejamos alguns desses acontecimentos.

1950 – Em 1950, o Brasil foi sede da Copa do Mundo e acabou fazendo uma campanha praticamente impecável.

Ganhou para o México, Iugoslávia, Suíça, Suécia e Espanha.

Entretanto, perdeu a Copa para o Uruguai.

Conhecida como “canarinho”, a vestimenta atual da Seleção Brasileira teve sua origem após a derrota para o Uruguai, na Copa de 1950.

Antes, a equipe tinha a cor branca como predominante no uniforme

Campanha da Coréia do Sul em 2002 – País sede do Mundial, a Coréia do Sul tornou-se uma das “zebras” da Copa.

Na fase de grupos classificou-se em primeiro lugar.

Depois venceu a Itália e a Espanha.

Entretanto, na semifinal caiu para a Alemanha., por um placar apertadíssimo de 1 a 0 a favor dos alemães.

Costa Rica em 2014 – Mostrou um futebol bonito ao longo do campeonato.

Venceu Uruguai, Itália, empatou com a Inglaterra, venceu Grécia.

Caiu nas quartas para a Holanda.

O jogo foi marcado ainda por um pênalti duvidoso não marcado a favor da Costa Rica

Vexame- 8 de julho de 2014 é a data mais sofrida para o futebol brasileiro, quando a Seleção levou a maior goleada de sua história.

A equipe foi eliminada pela Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo, perdendo por 7 a 1.

A mão de Deus – Diego Maradona (1960-2020) protagonizou um dos lances mais emblemáticos da história das Copas, ao fazer um gol com a mão, em 1986, durante confronto contra a Inglaterra.

O atacante se aproveitou da dividida com o goleiro inglês e empurrou a bola para o gol com sua mão.

O árbitro do duelo assinalou legalidade no lance e a Argentina venceu por 2 a 1.

Bulgária – A seleção búlgara foi a zebra que chegou mais longe Mundial de 1994.

E começou a fazer História justamente com uma vitória sobre a Argentina, por 2 a 0.

Em uma semifinal acirrada contra a Itália, acabou perdendo por 2 a 1 para a seleção que faria a decisão contra o Brasil

Coréia do Norte – A segunda e última participação da Coreia do Norte em Copas do Mundo foi em 2010, na África do Sul.

Foram três derrotas, 12 gols sofridos e apenas um marcado

A próxima Copa de 20226 será sediada nos Estados Unidos, em conjunto com Canadá e México.