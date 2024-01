Fátima Bezerra toma posse como presidente do Consórcio Nordeste

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, tomou posse nesta quarta-feira (31) como presidente do Consórcio Nordeste na presença de todos os governadores dos estados da região e do ministro do Desenvolvimento, Assistência Social e Combate à Fome, Welington Dias, que também representou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Na assembleia do Consórcio Nordeste, no Centro de Convenções de Natal, Fátima Bezerra disse que vai coordenar os trabalhos visando duas prioridades: instalar o comitê de monitoramento e enfrentamento às mudanças climáticas e o observatório para acompanhamento das obras do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) junto à Casa Civil do Governo Federal.

“O primeiro visa adoção de medidas para recuperar o bioma caatinga e reduzir os efeitos da mudança climática com ações de atenção ao meio ambiente e fortalecendo a agricultura familiar. No segundo, o objetivo é concluir, até 2026, todas as obras estruturantes e complementares da transposição de águas do rio São Francisco”, afirmou a governadora.

Fátima Bezerra destacou a importância do Nordeste, que com população de 60 milhões de habitantes, tem forte potencial para o desenvolvimento econômico e social. “Com alegria assumo a presidência do Consórcio Nordeste, aclamada pelos meus pares. Assumo com a clareza das responsabilidades. A presença dos governadores aqui, do ministro e das autoridades civis e militares, traduz a união e a força da nossa região em busco do desenvolvimento e dignidade ao nosso povo”, afirmou.

E acrescentou: “Agradeço a todos que me antecederam pelos esforços em consolidar o Consórcio como ferramenta de gestão e exemplo de governança, sem perder de vista as especificidades de cada Estado, e com olhar conjunto aos problemas comuns, com unidade, cooperação e de forma organizada para superar as dificuldades”.

O ministro Wellington Dias, primeiro presidente do Consórcio Nordeste, em 2019, então governador do Piauí, disse: “venho aqui como ministro e também representando o presidente Lula, que tem grande admiração e reconhecimento pelo Consórcio Nordeste. Trago também o abraço do vice-presidente Geraldo Alckmin. E a reafirmação do novo governo em promover a dignidade, erradicar a fome e reduzir a pobreza”.

O governador da Paraíba, que deixa a presidência do Consórcio Nordeste, João Azevedo, lembrou que nos seus primeiros anos o Consórcio enfrentou duas pandemias, uma da covid-19 e outra de gestão com a administração federal sem atender os estados nordestinos. “Mas, nos unimos e demos respostas com determinação. Felizmente, hoje temos no Governo Federal uma gestão com quem tratamos diretamente com os ministros de forma respeitosa. E com a liderança da governadora Fátima Bezerra teremos uma atuação ainda mais forte em favor da região”.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, ressaltou a coragem, a inteligência e capacidade de articulação de Fátima Bezerra. “Como deputada, senadora e governadora fortaleceu e fortalece o Nordeste. Como presidente do Consórcio Nordeste vai continuar elevando este novo conceito do fazer político e administrativo”. Raquel Lira, governadora de Pernambuco, disse: “trago minha saudação e respeito à governadora Fátima Bezerra, agora também presidente do Consórcio. Somos duas governadoras mulheres no Nordeste, região de grande potencial e devemos somar esforços e experiência em prol do desenvolvimento”.

Rafael Fonteles, governador do Piauí, destacou a necessidade de fazer o Nordeste mais forte, e pontuou: “Conte conosco e com o Piauí, governadora Fátima”. Carlos Brandão, do Maranhão, enfatizou que “o Consórcio Nordeste traz avanços para a região pela discussão unificada. Não tenho dúvidas que continuaremos nessa linha”. Fábio Mitidieri, governador do Piauí, “Fátima é uma das mulheres mais competentes e aguerridas que já conheci. Sob a liderança dela vamos fazer o Nordeste continuar na luta para ocupar seu lugar de destaque”. Vice-governadora do Ceará, Jade Romero destacou o simbolismo de uma mulher assumir a presidência do Consórcio e a defesa das pautas do desenvolvimento regional.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Swedenberg Barbosa saudaram Fátima Bezerra por vídeo. “Deixo votos de excelente gestão no Consórcio Nordeste que tem importante atuação em conjunto com o Ministério da Saúde em benefício da população do Nordeste”, afirmou Nísia. “Como primeira mulher a assumir a coordenação do Consórcio desejamos excelente gestão e estamos aqui para apoiar a região”, declarou Swedenberger.

À solenidade compareceram também secretários de Estado, representantes dos municípios, dirigentes de órgãos federais com representação no RN, empresários, autoridades das forças militares, instituições sociais, os deputados estaduais Isolda Dantas, Francisco Medeiros, Hermano Morais, Bernardino Amorim, George Soares, deputado federal Fernando Mineiro, senadora Zenaide Maia e vereadora em Natal, Brisa Brachi.

