Fátima Bezerra se reúne hoje com Fórum dos Servidores

Nesta quarta-feira (27), o Fórum Estadual dos Servidores irá se reunir de maneira remota com a governadora Fátima Bezerra e seus secretários. A reunião está prevista para as 15h e terá como pauta principal o pagamento de folhas salariais atrasadas.

No último encontro com os servidores, a governadora determinou o pagamento do 13° de 2018 apenas para funcionários que recebem até R$ 3.500,00. O Fórum dos Servidores exige que o Estado apresente a data de quitação para os demais servidores e o pagamento de toda folha de dezembro de 2018.

O Governo do Rio Grande do Norte acumula dívida com seus servidores ativos, aposentados e pensionistas de duas folhas salariais, referentes ao mês de dezembro e 13° salário de 2018. O Fórum defende que o Estado tem o dever de quitar a dívida com correção monetária, visto que há defasagem dos valores em virtude da inflação acumulada; pagamento de juros como forma de compensação pela longa espera; e incentivos fiscais baseados em políticas públicas para amenizar ou extinguir as graves consequências do atraso salarial.