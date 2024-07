Fátima Bezerra recebe o Prêmio EVEx Brasil Personalidade do Ano

A governadora Fátima Bezerra recebeu, nesta quinta-feira (04), no Hotel Serhs, o Prêmio EVEx Brasil Personalidade do Ano, em razão do notável protagonismo político no setor de energia do Brasil, bem como por todo o trabalho desempenhado na área energética à frente do Governo do Estado do Rio Grande do Norte.

“Recebo essa homenagem não com sentimento de vaidade, mas com alegria porque vejo como reconhecimento e incentivo. E não o recebo como algo pessoal, mas com toda a equipe através do trabalho coletivo que o estado faz para a expansão das energias renováveis”, diz a governadora, que destaca o significado desse momento desafiador para o contexto de emergência climática. “Contribuir para a descarbonização do planeta é nosso objetivo”, diz.