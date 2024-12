Fátima Bezerra quer levar energia fotovoltaica a todas as escolas do RN

A governadora do Rio Grande do Norte Fátima Bezerra (PT) quer levar energia fotovoltaica para todas as escolas da rede estadual de ensino. Implantado inicialmente na Escola Estadual Floriano Cavalcante, em Natal, o projeto “Escolas Solares” combina economia na conta de energia com o uso das placas solares como ferramenta pedagógica em cursos de tecnologia e energia renovável.

Fátima Bezerra acompanhou a ministra da Ciência e Tecnologia Luciana Santos em visita ao estado nesta segunda-feira 16. Na ocasião, a chefe do Executivo estadual apresentou à representante do governo federal o projeto, financiado a partir de uma emenda parlamentar do então senador Jean Paul Prates, no valor de R$ 1 milhão.