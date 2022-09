Fátima Bezerra lidera com 48% e pode ser reeleita no 1º turno, diz Real Time

A pesquisa TV Record/Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira 20 sobre a disputa pelo governo do Rio Grande do Norte mostra a atual governadora, Fátima Bezerra (PT), à frente, com 48% das intenções de voto. Em seguida, estão senador Styvenson Valentim (Podemos), com 22%, e Fábio Dantas (Solidariedade), com 8%.

A quarta mais citada é a candidata Clorisa Linhares (PMB), com 3%. Na sequência, aparecem Rosália Fernandes (PSTU), Bento (PRTB), Danniel Morais (PSOL) com 1%; Nazareno Neris (PMN) e Rodrigo Vieira (DC) não pontuaram. A parcela de brancos e nulos chega a 9% e a dos não sabem ou não responderam é de 7%.

Foram ouvidas 1 mil pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número RN-09487/2022. A pesquisa não simulou cenários de segundo turno.

Com os votos válidos, a pesquisa aponta que Fátima Bezerra tem 57% da intenção de voto do eleitor potiguar. Styvenson Valentim, com 26%.Fábio Dantas com 10%; Clorisa Linhares, com 4%; Rosália Fernandes, Danniel Morais e Bento (PRTB) somam 1% cada; Rodrigo Vieira e Nazareno Neris não pontuaram.

Senador

Para o Senado Federal, o candidato Carlos Eduardo (PDT), que tem o apoio do ex-presidente Lula, lidera com 30% das intenções de voto. Ele está seis pontos na frente de Rogério Marinho (PL), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que aparece com 25%. Rafael Mota, do PSB, tem 15%. Seguindo vem: Pastor Silvestre (PMN): 2%, Veterinária Shirlei Medeiros (DC), Marcos do MLB (UP), Marcelo Guerreiro (PRTB), Geraldo Pinho (Podemos), Freitas Jr (PSOL), Dario Barbosa (PSTU) com 1%. Branco e Nulo somam 13%. Não sabe/Não respondeu: 10%.

Com informações do AgoraRN