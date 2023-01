Fátima Bezerra anuncia últimos nomes para compor o governo; veja lista completa do secretariado

A governadora reeleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), anunciou nesta quarta-feira (11) o restante da composição do seu secretariado para o novo governo. Agora, o time de auxiliares da petista está fechado.

Em publicação nas redes sociais, a petista anunciou que Antenor Roberto, procurador de carreira do Estado e vice-governador na 1ª gestão, será o novo procurador-geral do Estado, no lugar de Luiz Antônio Marinho.

Na Secretaria de Administração Penitenciária, a governadora confirmou a saída de Pedro Florêncio. No lugar dele, vai assumir o policial rodoviário Helton Edi Xavier da Silva, que coordenou a equipe responsável pela elaboração do Plano e da Política Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte .

O ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante Jaime Calado, por sua vez, retorna à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, após saído do cargo em 2022 para ser candidato a deputado federal (sem ter êxito).

Os novos nomes se somam aos que já tinham sido anunciados anteriormente pela governadora.

Confira a lista completa do secretariado:

Casa Civil: Raimundo Alves

Planejamento e Finanças: Aldemir Freire

Administração e Recursos Humanos: Pedro Lopes Neto

Tributação: Carlos Eduardo Xavier

Desenvolvimento Econômico: Jaime Calado

Gestão e Projetos Especiais: Virgínia Ferreira

Educação: Socorro Batista

Saúde: Lyane Ramalho

Segurança Pública e Defesa Social: Coronel Araújo,

Administração Penitenciária: Helton Edi

Infraestrutura: Gustavo Coelho

Turismo: Aninha Costa

Agricultura, Pecuária e Pesca: Guilherme Saldanha

Trabalho, Habitação e Assistência Social: Íris de Oliveira

Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar: Alexandre Lima

Meio Ambiente e Recursos Hídricos: Paulo Varela

Fundação José Augusto (Cultura): Mary Land Brito

Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos: Olga Aguiar

Comunicação: Daniel Cabral

Procuradoria-Geral do Estado: Antenor Roberto

Outros cargos

A governadora Fátima Bezerra também já havia confirmado que vão continuar em seus cargos os comandantes Coronel Alarico Azevedo (Polícia Militar) e Coronel Luiz Monteiro (Corpo de Bombeiros) e a delegada-geral de Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva.

Outro anúncio foi a advogada Luciana Daltro, que foi anunciada como nova controladora-geral do Estado, função que foi ocupada no governo anterior pelo auditor fiscal Pedro Lopes.

Portal 98FM