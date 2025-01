Fapern financia cursinhos populares para o Enem

“Eu me sinto muito realizado porque o cursinho popular me ajudou a ter uma periodicidade nos meus estudos, e conhecer professores que me ajudaram a chegar até aqui e tirar uma nota boa para que eu possa concorrer ao curso que eu desejo”. A declaração é do estudante Luca Eduardo, aluno do Cursinho Popular Dona Militana, em Natal. Luca tirou 940 pontos na redação e, assim como ele, outros estudantes de cursinhos populares vivem a expectativa de entrar na faculdade.

No Rio Grande do Norte, além do Cursinho Popular Dona Militana, em Natal, o Cusinho Dona Culinária, em Mossoró, também prepara estudantes para a prova do Enem. Essa semana, com a divulgação das notas e a abertura das inscrições do SISU, o momento é de ansiedade e também de comemoração pelo trabalho realizado nesses cursinhos. Alguns resultados já estampam as redes sociais. “Finalizamos a semana com alegria e orgulho dos nossos alunos que compartilharam conosco o desempenho na redação do Enem 2024. Vocês mostraram que com dedicação e educação popular transformamos sonhos em conquistas”, declarou o Cursinho Dona Militana, em sua página no Instagram.

Mais do que fotos dos estudantes com suas notas no Enem, a publicação destaca o orgulho pela concretização do projeto que começou em 2021 e já impactou diretamente mais de 200 alunos, com aulas regulares e aulões de revisão

O projeto dos cursinhos populares conta com a parceria e financiamento da Fundação de Amparo e Promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação do RN (Fapern), por meio do edital 07/2023, via emenda parlamentar da deputada Isolda Dantas. “Os recursos serviram para o custeio das bolsas e para a coordenação das duas propostas que atendem Natal e Mossoró”, explica o Diretor-científico da Fapern, Ricardo Melo, que enfatiza a função social da iniciativa “É um projeto que visa atender estudantes da rede pública, em situação de vulnerabilidade social, que pretendem ingressar nas universidades através do Enem, tendo acesso às aulas e revisão de conteúdos”, destaca.

Os cursinhos são preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e oferecem aulas gratuitas para a comunidade estudantil de baixa renda. As aulas contemplam desde redação até as demais áreas do conhecimento nas quais o ENEM se divide: linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.

Inclusão e democratização do acesso ao Ensino Superior

O Cursinho Dona Militana existe desde 2021 e em 2022 recebeu apoio da pró-reitoria de Extensão da UFRN. O Dona Clinária teve início em 2023. Atualmente, os cursos contam com 130 alunos em Natal, e 120 em Mossoró com suporte de 22 bolsistas, sendo 1 coordenador técnico e 10 bolsistas de iniciação à docência para cada um. Ao todo, os investimentos para os cursinhos somam R$293.000,00

Rafael Castelo, Coordenador Cursinho Dona Clinária em Mossoró, ressalta a importância do curso para jovens de baixa renda que almejam o ensino superior. “O cursinho é uma ferramenta essencial para democratizar o acesso ao ensino e garantir que todos os jovens tenham oportunidade de se preparar adequadamente para o Enem, independente da sua situação socioeconômica”.

Rafael ainda destaca que o curso adota metodologias que consideram a realidade e as necessidades dos estudantes, o que pode facilitar o aprendizado e a motivação, além de fornecer fardamento, material escolar, apostilas e alimentação. Segundo o coordenador, o apoio emocional também tem feito a diferença na formação dos alunos. “Além do conteúdo acadêmico, o cursinho oferece apoio emocional e motivacional, ajudando os jovens a lidarem com a pressão e a ansiedade que podem surgir durante a preparação para o ENEM.”

A coordenadora do Dona Militana em Natal, Margarida Dias, lembra a importância do curso na realidade das pessoas de baixa renda. “O cursinho é uma forma de ajudar os alunos em vulnerabilidade social, principalmente porque sabemos a dificuldade de atingir boas notas no ENEM sem o devido preparo”, explica a professora. “Além de colaborar com o processo de aprovação no ENEM, nós também temos a missão de realizar um trabalho sociocultural e científico dentro dos processos de ensino do cursinho”.

Margarida ainda conta como é difícil a permanência dos alunos, principalmente pela dificuldade com transporte. Ela destaca ainda a importância da Fapern nesse projeto. “Com o apoio da Fundação além de conseguir pagar as bolsas dos docentes, nós fomos capazes de fornecer refeições para os estudantes todos os dias, e isso tem um significado muito diferenciado, considerando a realidade laboral de cada um deles”, enfatiza.

As inscrições para o Sisu seguem até dia 21 de janeiro, com previsão de resultado para o dia 26. Até lá os estudantes vivem a expectativa de aprovação para realizar o sonho de fazer o Ensino Superior. “Nós que fazemos a Fapern nos sentimos orgulhosos em apoiar iniciativas como essas, que reafirmam o compromisso com a educação como um direito de todos. Esperamos que cada aprovação seja uma inspiração para seguirmos fortalecendo este caminho inclusivo e popular”, afirma o Diretor-Presidente da Fapern, Gilton Sampaio.

