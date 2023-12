Fapern completa 20 anos reestruturada e fortalecida

Neste final de 2023, a Fundação de Amparo e Promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (Fapern) completa 20 anos de criação. A data foi celebrada nesta quinta-feira (14) pelo Governo do RN com inauguração da galeria dos ex-presidentes e entrega das obras de revitalização da sede, localizada no Centro Administrativo do Estado, em Natal.

Criada 14 de novembro de 2003, a Fapern tem como missão apoiar e fomentar a realização da pesquisa científica, tecnológica e inovação para o desenvolvimento humano, social e econômico do Rio Grande do Norte.

“Trago abraço de gratidão ao atual e aos ex-gestores da Fapern. Lembro que, ao assumirmos em 2019 a gestão estadual, a Fapern estava inadimplente. Revertemos a situação, investimos, recuperamos a estrutura e fortalecemos a autonomia”, afirmou a governadora Fátima Bezerra, no ato realizado na sede da fundação. E acrescentou a governadora: “Reafirmo todo nosso esforço para avançarmos mais, por mais e melhor educação para um mundo com justiça social.”

Atual presidente da Fapern, Gilton Sampaio disse que o evento era também prestação de contas. “A nova Fapern é resultado dos esforços da gestão da governadora, educadora e professora Fátima Bezerra e das medidas adotadas como os recursos assegurados pela nova Lei do Proedi, da Lei 716, que instituiu o marco legal da ciência e tecnologia no RN, e da Lei 745, de 11/2023 que amplia poderes e recursos da Fapern.”

Sampaio informou ainda que na gestão iniciada em 2019 até agora “a Fapern já concedeu mais de 600 bolsas de pesquisa e 60 de pós-graduação, no valor aproximado de R$ 15 milhões, incluindo custeio. Além disso, em parceria com a Seap, promovemos a ressocialização de apenados com treinamento e trabalho na recuperação das instalações físicas e nos serviços de copa e cozinha. E ainda vamos investir mais R$ 10 milhões em parceria com a Capes”.

Ex-presidente da Fapern, Maria Bernadete Cordeiro declarou: “Testemunhamos como essa fundação evoluiu. As conquistas desta gestão projetam um futuro de mais avanços e bons resultados. A fundação é um bem do Estado.”

*INVESTIMENTOS EM PESQUISA*

Nos quatro primeiros meses de 2023, a Fapern liberou R$ 3,3 milhões para a Ciência, Tecnologia e Inovação. Os recursos, que são oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNDET), foram destinados a dois editais: 02/2023, edital próprio da Fundação e 30/2023, convênio realizado com a Secretaria de Estado da Administração do RN (SEAD).

Em novembro deste ano, a Fapern lançou edital que pretende selecionar propostas de Pesquisa Aplicada com vistas à atuação no planejamento e acompanhamento estratégico que possibilitem aplicação dos recursos por territórios da cidadania no Rio Grande do Norte. Cada pesquisador-bolsista receberá uma bolsa mensal de R$ 2,5 mil. A vigência da bolsa é de 24 meses, podendo ser prorrogada por igual período.

*EX-PRESIDENTES*

A galeria é composta pelas fotos dos ex-presidentes e do atual: são eles – José Lacerda Felipe, Isaura Amélia Rosado, Paulo Waldemiro Cunha, Maria Bernadete Sousa, Emanuel Nunes, Uilame Umbelino, João Maria de Lima, Gilton Sampaio (2019 a 2022), Lilian Rodrigues, Maria Lúcia Pessoa.

O ato contou com a participação também dos secretários de Estado Gustavo Coelho (SIN), Íris Oliveira (Sethas), Olga Aguiar (Semjidh), Jaime Calado (Sedec); adjuntos da SEAD, Iranildo Germano; da Sedec, Sílvio Torquato; procurador-geral do Estado, Antenor Roberto; diretora-geral do DER, Natécia Nunes; presidente da Emprotur, Roberta Duarte e representantes do Instituto Keneddy, IFRN, FIERN, Fundase e Sedraf.