Fapern anuncia 40 vagas para pesquisadores com bolsas de até R$ 7.300

A Fundação de Amparo e Promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação do RN (Fapern), em parceria com a Secretaria de Estado de Administração do Rio Grande do Norte (SEAD), abriu um novo processo seletivo. O Edital nº 06/2024 busca selecionar graduados em cursos de ensino superior para atuar como pesquisadores(as) bolsistas no projeto de pesquisa e inovação “Participação Cidadã, Cultura de Inovação e Transformação Digital na Gestão Pública”. Ao todo são 40 vagas voltadas para 12 áreas do conhecimento, sendo 39 para egressos de graduação e 1 para egresso de doutorado. As inscrições vão de 17 de abril a 01 de maio de 2024.

Para os pesquisadores bolsistas com graduação a bolsa será no valor de R$ 2.500,00, e para o coordenador com doutorado, no valor de R$ 7.300,00. As vagas são distribuídas entre as áreas da Administração, Arquitetura, Ciências Atuariais, Comunicação, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Gestão de Políticas Públicas, Pedagogia, Psicologia e Tecnologia da Informação. A vaga de coordenação é elegível para doutorado em qualquer área do conhecimento com experiência em gestão de projetos de pesquisa e inovação.

Os candidatos devem seguir as recomendações de inscrição presentes no edital. A documentação deve ser enviada em anexo no formato PDF, sendo um arquivo com o formulário de inscrição preenchido e outro com os documentos pessoais do participante. O desenvolvimento das atividades tem duração de até 24 meses e os selecionados devem atuar no Centro Administrativo do Estado.

Para se inscrever, o candidato deve mandar e-mail para [email protected], contendo a documentação exigida no edital e a ficha de inscrição preenchida em um único arquivo em formato PDF com limite de 10 MB. As inscrições vão de 17 de abril a 01 de maio de 2024. Serão validadas apenas as inscrições cuja documentação exigida estiver devidamente anexada. Para mais informações acesse o edital no site da Fapern. Em caso de dúvidas o contato deve ser feito no e-mail [email protected].