Fantasma voltou: Covid-19 dispara e infectologista já fala em “nova onda” da doença no RN

A covid-19 reapareceu e com uma força grande de contaminação, inclusive, no Rio Grande do Norte. A informação, que já é sentida pela sociedade, é compartilhada também por integrante do Comitê Científico do RN, Marise Reis, ouvida pelo Portal 96. O caso, inclusive, foi destaque no Jornal das 6. Veja o vídeo acima:

Segundo ela, apesar de ainda não ser possível medir o tamanho da letalidade da nova sub-variante, já é possível prever que trata-se de uma nova onda, que chegou na Europa há dois meses e já causou crescimento de casos no Rio de Janeiro, Amazonas e São Paulo.

“Os casos de covid no Brasil, no momento, já representa uma possível nova onda. O que a gente observa é um crescente, um aumento progressivo de caso em pessoas que já tiveram covid, ou vacinadas, o que provavelmente se dá por conta da não mais utilização de máscaras, num momento de vida normal”, avaliou Marise Reis.

Além disso, conforme Marise Reis ressaltou, a covid-19 já requer também mais preocupação da sociedade, sobretudo, com relação a vacina e, claro, aos idosos e pessoas que imunidade reduzida, como os idosos.

COVID NO BRASIL

Quinze das 27 unidades federativas apresentam crescimento moderado na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) até a SE 46: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Na maioria desses estados, o aumento está presente na população adulta e nas faixas etárias acima de 60 anos.

No Amazonas, onde o maior número de casos positivos para Covid-19 na população adulta se iniciou mais cedo, tal cenário não se refletiu em aumento expressivo e duradouro de casos de SRAG notificados no Sivep-Gripe. O ligeiro crescimento identificado em outubro já apresenta estabilização em patamares relativamente baixos.

LETALIDADE MAIOR

A taxa de transmissão da covid-19 disparou no Distrito Federal, e alcançou 1,52 na tarde desta terça-feira (22), de acordo com a Secretaria de Saúde. Em 24 horas, o número subiu de 1,37 para 1,52. No momento, um grupo de 100 pessoas infectadas podem transmitir o vírus para outras 152.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a pandemia segue em avanço na capital do país, já que a taxa de transmissão está acima de 1. Em consonância com o aumento do contágio, uma morte em decorrência da covid-19 foi notificada após 21 dias. A última foi registrada em 31 de outubro.

A vítima do sexo feminino tinha mais de 80 anos, residia no Plano Piloto e sofria com distúrbios metabólicos e cardiopatia — consideradas comorbidades. A morte ocorreu na última quinta-feira (17). Hoje, nenhuma morte foi confirmada pela pasta responsável, porém, 11.832 pessoas perderam a batalha para o Sars-Cov-2 no DF desde março de 2020.

